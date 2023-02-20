我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其重災區再傳規模6.4地震 3死200多人送醫

美國學中文、教中文可申請補助金 少則幾千多達百萬

難擋訂單下滑 越南寶元鞋廠將裁員6000人

國際中心／綜合外電
圖為寶成在胡志明市的寶元鞋廠。（聯合報系資料照片）
圖為寶成在胡志明市的寶元鞋廠。（聯合報系資料照片）

根據越南地方當局資料，替Nike和Adidas等國際運動品牌代工的越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam），因訂單下滑，本月底將裁員6,000人。

根據胡志明市勞動局文件，台灣寶成集團旗下的越南寶元鞋廠因「2023年生產訂單非常少」，將裁汰3,000名工廠員工，另外3,000名員工不再續約。

越南是全球最大的服飾、鞋品和家具出口國之一，在全球消費者購買力下滑的情況下，受到歐洲和美國生活成本攀升危機的嚴重衝擊。

越南寶元鞋廠旗下約有5萬名員工，是商業重鎮胡志明市的最大雇主。

根據文件內容：「公司告訴工會，計劃在2月裁汰3000人，預計2月25日告知這些員工。」

根據文件，工廠勞工將可以繼續領薪，直到拿到失業救濟金為止。

寶元越南鞋廠去年底讓旗下2萬名員工帶薪輪休。

根據越南勞動部資料，國內2022年有63萬多名勞工失業或被削減工時。

根據越南勞動總聯合會（Vietnam General Confederation of Labour）資料，2022年最後一季，來自美國的訂單和前一年相比縮水30%至40%，歐洲訂單則減少60%。

越南 勞工 裁員

上一則

Uniqlo在美行銷 最大挑戰是這個

延伸閱讀

進軍元宇宙 周星馳傳在越南找「電影新星」

進軍元宇宙 周星馳傳在越南找「電影新星」
越媒：周星馳將在越南招募演員

越媒：周星馳將在越南招募演員
《老照片說故事》談越南華校

《老照片說故事》談越南華校
裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

2023-02-14 19:43
1月消費者物價指數（CPI）月比漲0.5%，年比上升6.4%，增幅分別大於經濟學家預期的0.4%和6.2%。（美聯社）

1月CPI年比上漲6.4% 高於預期 可能支持Fed繼續升息

2023-02-14 08:58
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47
蘋果公司正努力在印度複製「中國製」經驗，希望把更多製造業務搬到印度。（美聯社）

FT：蘋果想在印度複製「中國製」經驗 踢到多塊絆腳石

2023-02-14 02:41

超人氣

更多 >
暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天
前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光
瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳
被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴