搭免費地鐵送貨 韓銀髮快遞惹議

南韓 已提供全國65歲以上國民免費搭乘地下鐵的福利 長達40年，並稱這項福利有助於維持年長者活動，但隨著南韓人口快速老化和地鐵 營運成本激增，這項福利已變成一項棘手政治問題。

路透報導，現年71歲的朴慶善（音譯）每天搭乘免費地鐵為人運送鮮花、文件和其他物品，這項稱為「銀髮快遞」的工作，在首爾的老年人間很受歡迎，朴慶善每月最多可靠這份工作賺到70萬韓元（550美元）。目前首爾已有約20家公司提供這種工作。

朴慶善說：「這份工作很有趣，而且有益健康。但老實說，若非地鐵免費，我根本不會做這工作，因為那樣賺不了多少錢。」

在南韓5,100萬人口中，65歲以上人口比率已達到逾18%。

南韓統計局估計，此比率將在2035年達到30%，並在2050年達到40%。

大首爾地區65歲以上人口約370萬名，去年這些銀髮族免費搭乘地鐵超過2.33億次，增加首爾地鐵約3,150億韓元（2.5億美元）成本，相當於其負債的30%。

據蓋洛普日前發布的民調，60%南韓民眾贊成將免費地鐵等老人福利的最低年齡提高至70歲，另外34%則表示反對。

雖然目前未有完全廢除這福利的討論，但有些經營地鐵的城市已揚言將調高票價或提高年齡門檻。