我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

保母荒 喜劇演員兼職帶娃流行

編譯林奇賢／綜合報導
喜劇演員發現，在台上講笑話和照顧小孩的技能，其實高度相通。（美聯社）
喜劇演員發現，在台上講笑話和照顧小孩的技能，其實高度相通。（美聯社）

美國如今難以找到托育人員，巧的是喜劇演員也找不太到其他待遇不錯的副業，促使愈來愈多喜劇演員兼職保母的工作。而且他們發現，在台上講笑話和照顧小孩的技能，其實高度相通。

彭博資訊報導，在全美鬧缺工之際，父母愈來愈難找到托育人員，能找到的又抬高價碼。托育網站Urbansitter數據顯示，如今托育人員的酬勞比2021年高出11%，收托一個小孩每小時平均要價20.57美元，兩名孩童則是23.25美元。Urbansitter執行長柏金斯說，紐約和舊金山收托兩人更達到24~27美元。

柏金斯說，缺工的現象在兼職的工作尤為嚴重，「目前就是找不到人，這很瘋狂，我們在談論的是空前的數字」。她近期用每小時30美元的價碼，也難以找到下午時段幫她帶一名小孩的保母。

在這種情況下，喜劇演員脫穎而出，成為當保母的理想人選。

一方面是隨著愈來愈多父母重返辦公室上班，許多表演工作者也已回到城市，進行面對面的單人表演、即興演出。另一方面，對喜劇演員來說，兼差當保母比一成不變的餐廳工作賺更多錢，因此更有吸引力。除了孩童心肺復甦術（CPR）、急救訓練外，不需別的證照，而且他們一般工作是在晚上，很能配合托育人員的工作時間。

晚上表演、同時當保母十年的喜劇演員德爾菲諾說：「喜劇演出大多是晚上的活動，而托育的酬勞比最低薪資還高。小孩天生就很搞笑，他們提供不同的視角，總是有利喜劇取材。」德爾菲諾如今也找了喜劇演員來照看她兩個小孩。為了參加試鏡和電影預定的工作，一些喜劇演員還會互相幫忙照看小孩。

Sitters Studio創辦人克威爾遜另指出：「和小孩相處簡直就是即興表演的喜劇小品。人們忘記娛樂是個非常有條理的職業。當表演開始，就得粉墨登場。小孩也需要這種結構，但在那過程中，我們允許自己在當下放輕鬆，這種能力是表演藝術所特有的。」家長也同意，很高興能找到受過教育、聰明伶俐、風度翩翩，還對保母工作有興趣的人來帶小孩。

這份工作還有個益處。即興喜劇演員馬布森發現，照顧小孩時常幫助她平復心情，「我在糟糕的試鏡後會感到沮喪，而一張可愛的小臉在我面前，好像告訴我『你是最棒的』，我就想，或許我還不錯」。

電影 舊金山 教育

上一則

Fed升息預期加上債務上限影響 短期美債回報已不輸股市

下一則

美散戶上演迷因股熱潮2.0

延伸閱讀

楊紫瓊「媽的」家族再團聚 今春主演「西遊ABC」扮觀音

楊紫瓊「媽的」家族再團聚 今春主演「西遊ABC」扮觀音
楊紫瓊、關繼威再度團聚 「西遊ABC」定檔今年春天

楊紫瓊、關繼威再度團聚 「西遊ABC」定檔今年春天
NFL／超級盃酋長逆轉勝老鷹 他暴怒在眾人面前砸了電視

NFL／超級盃酋長逆轉勝老鷹 他暴怒在眾人面前砸了電視
「脫口秀在天之靈」黃西搭「天才少年」池子 紐約登台

「脫口秀在天之靈」黃西搭「天才少年」池子 紐約登台

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

2023-02-14 19:43
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
1月消費者物價指數（CPI）月比漲0.5%，年比上升6.4%，增幅分別大於經濟學家預期的0.4%和6.2%。（美聯社）

1月CPI年比上漲6.4% 高於預期 可能支持Fed繼續升息

2023-02-14 08:58
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47
蘋果公司正努力在印度複製「中國製」經驗，希望把更多製造業務搬到印度。（美聯社）

FT：蘋果想在印度複製「中國製」經驗 踢到多塊絆腳石

2023-02-14 02:41

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視