保母荒 喜劇演員兼職帶娃流行

喜劇演員發現，在台上講笑話和照顧小孩的技能，其實高度相通。（美聯社）

美國如今難以找到托育人員，巧的是喜劇演員也找不太到其他待遇不錯的副業，促使愈來愈多喜劇演員兼職保母的工作。而且他們發現，在台上講笑話和照顧小孩的技能，其實高度相通。

彭博資訊報導，在全美鬧缺工之際，父母愈來愈難找到托育人員，能找到的又抬高價碼。托育網站Urbansitter數據顯示，如今托育人員的酬勞比2021年高出11%，收托一個小孩每小時平均要價20.57美元，兩名孩童則是23.25美元。Urbansitter執行長柏金斯說，紐約和舊金山 收托兩人更達到24~27美元。

柏金斯說，缺工的現象在兼職的工作尤為嚴重，「目前就是找不到人，這很瘋狂，我們在談論的是空前的數字」。她近期用每小時30美元的價碼，也難以找到下午時段幫她帶一名小孩的保母。

在這種情況下，喜劇演員脫穎而出，成為當保母的理想人選。

一方面是隨著愈來愈多父母重返辦公室上班，許多表演工作者也已回到城市，進行面對面的單人表演、即興演出。另一方面，對喜劇演員來說，兼差當保母比一成不變的餐廳工作賺更多錢，因此更有吸引力。除了孩童心肺復甦術（CPR）、急救訓練外，不需別的證照，而且他們一般工作是在晚上，很能配合托育人員的工作時間。

晚上表演、同時當保母十年的喜劇演員德爾菲諾說：「喜劇演出大多是晚上的活動，而托育的酬勞比最低薪資還高。小孩天生就很搞笑，他們提供不同的視角，總是有利喜劇取材。」德爾菲諾如今也找了喜劇演員來照看她兩個小孩。為了參加試鏡和電影 預定的工作，一些喜劇演員還會互相幫忙照看小孩。

Sitters Studio創辦人克威爾遜另指出：「和小孩相處簡直就是即興表演的喜劇小品。人們忘記娛樂是個非常有條理的職業。當表演開始，就得粉墨登場。小孩也需要這種結構，但在那過程中，我們允許自己在當下放輕鬆，這種能力是表演藝術所特有的。」家長也同意，很高興能找到受過教育 、聰明伶俐、風度翩翩，還對保母工作有興趣的人來帶小孩。

這份工作還有個益處。即興喜劇演員馬布森發現，照顧小孩時常幫助她平復心情，「我在糟糕的試鏡後會感到沮喪，而一張可愛的小臉在我面前，好像告訴我『你是最棒的』，我就想，或許我還不錯」。