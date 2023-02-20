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薪酬過高排行 驚見蘋果亞馬遜CEO

編譯陳律安／綜合報導

根據市場調查機構As You Sow的年度最新報告，在薪酬過高的百位執行長中，亞馬遜蘋果公司的執行長分列第九名和第十名，為開始編制報告這九年來首度進榜。

從貝佐斯手上接掌亞馬遜執行長的傑西，2021年領回2.127億美元，這份報告認為他薪酬過高的部分高達1.973億美元。蘋果執行長庫克同期報酬9870萬美元，As You Sow認為他多領了8290萬美元。

As You Sow透過三項指標，衡量標普500大企業執行長薪酬過高的程度，包括以迴歸分析計算股東報酬和執行長薪酬的關係、對執行長薪酬投下反對票的比率、以及比較員工中位數薪資和執行長報酬的差距。

這份報告凸顯執行長與員工的薪資差距在近幾年愈拉愈大。2021年百位薪酬過高執行長的平均薪酬，比前一年高3800萬美元，增幅達30.6%。標普500成分企業執行長的總薪酬一年總計77億美元，其中近半付給該報告所列的百位CEO。

前美國勞工部長萊克說：「在過去40年內，高管薪酬持續且過高的增長，代表了制度被操縱，犧牲勞工等他人的利益來造福富人。」

蘋果執行長庫克在大股東壓力下自請砍薪，今年的報酬將砍半。在該報告中，名列第一的是華納兄弟探索公司執行長扎斯拉夫，溢領的薪酬多達2.326億美元。

As You Sow薪資正義和高管薪酬主管威佛說：「我認為我們會看到今年的薪酬方案將整體滑落。若經濟持續不景氣，我想股東不會容忍薪酬與績效脫鉤。」

蘋果 勞工部 亞馬遜

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