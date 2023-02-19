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蘋果分散倚賴中國風險 iPhone「印度製」時代 開始了嗎？

文／周芳苑
富士康在中國遭逢嚴重供應中斷後也力求擴大印度據點。圖為富士康在印度的一座工廠。（路透資料照片）
富士康在中國遭逢嚴重供應中斷後也力求擴大印度據點。圖為富士康在印度的一座工廠。（路透資料照片）

中國因新冠疫情而長時間封鎖，將產製重心設於當地的蘋果公司(Apple)大受威脅，在其他國家另覓基地，印度最具吸引力，成了中國這個全球第二大經濟體的潛在替代者。

印度商工部長戈雅(Piyush Goyal)1月表示，蘋果目前在印度的產量已達5%到7% ，目標是提高到25%；蘋果既有最大供應商台灣富士康 (Foxconn) 在中國遭逢嚴重供應中斷後也力求擴大印度據點。

多年來，蘋果仰仗中國工廠量產iPhone、平板電腦iPad及其他備受歡迎的產品，如此高度的倚賴關係在中國政府去年嚴苛新冠清零政策下受到考驗。

去年中開始，蘋果再次加倍在印度投資。

問題是，印度這個亞洲第三大經濟體是否承擔得起此等厚愛？

市場研究公司 Counterpoint 研究主管巴達(Tarun Pathak)稱，理論上可以，但非一蹴可幾；蘋果之所以高度倚賴中國，是因為中國近兩年半積極發展電子製造系統，近95%蘋果手機在中國生產。

中國問題令人頭疼

全球市值最高的蘋果公司2月公布收益，數字出奇低，部分原因是中國廠接連出問題。先是去年10月起工人因疫情爆發而離開富士康經營的全球最大iPhone製造廠，富土康隨即祭出獎金鼓勵員工重返崗位，但 11月間新任員工稱管理層違背承諾，工人與安保人員衝突，公司提供現金讓工人辭職。

中國鄭州龐大園區目前已恢復正常，但在假日購物季期間，供應問題仍影響iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max供應；況且，美中關係看似越來越緊張。

哈佛商學院(Harvard Business School)教授史兆威(Willy Shih)認為，蘋果大部分生產將繼續依賴中國，另正致力增加供應多元化，以分散風險；他將此一策略稱為「中國+1」或「中國+好幾個」。

「中國+1」等於「印度」嗎？

蘋果執行長蒂姆庫克(Tim Cook)最近在財報電話會議上說，在印度據點運作下，蘋果季度收入創紀錄，較前一年同期成長兩位數，非常滿意。

印度人口今年將超過中國，居全球之冠；該國有大量廉價勞力，不乏具有關鍵技術的工人，極具吸引力，此外，其國內市場不斷成長，在全球經濟衰退隱憂下，預計2023年印度仍將是成長最快的經濟體。

倫敦市場研究中心Centre for Economics and Business Research數據顯示，印度2035年可望成為第三個國內生產總值(GDP) 達10兆美元的國家。

印度政府以政策吸引手機製造業投資，目前印度所產智慧型手機占全球16%，中國占70%。全球最暢銷智慧型手機品牌大廠三星(Samsung)已在印度大量生產，領先蘋果一步，這家南韓大廠眼見中國勞力成本上升、若干中國本土品牌激烈競爭，正步步遠離中國，目前在越南和印度加碼生產，印度產量占三星全球總量20%。

三星2018年在印度北部的諾伊達(Noida)開設號稱全球最大的手持式裝置工廠，分析師說，三星可能繼續擴張。

蘋果則由台灣代工廠富士康、緯創(Wistron)及和碩(Pegatron)在印度設廠生產，通常，新產品發表後七、八個月可在印度廠組裝生產，去年蘋果開始在印度產製全新iPhone 14，推出後短短幾星期就在印度量產。

蘋果幾家最大合約商已在印度大舉投資，其中，富士康去年宣布在印度分公司投資5億美元。

印度南部卡納塔克邦州(Karnataka)政府表示正與富士康認真討論投資計畫；富士康已在安得拉和泰米爾納德州設廠。

印度的深圳在哪裡？

印度受國際大廠青睞，但其製造業面臨無數挑戰。

史兆威說，中國盡可能建設基礎設施， 但印度未適時建設貨運所需要的高速公路、港口和運輸連結等設施，而且在印度設廠將面臨更多繁文縟節。

巴達認為，印度想複製深圳般的中國製造中心並不容易，將涉及物流、基礎設施、乃至於足夠的工人等一連串問題。

專家說，在印度這樣混亂的民主國家取得土地充滿挑戰，中國共產黨可迅速徵用土地、障礙較少。

巴達說，印度還必須有政府政策支持才能順利組裝iPhone，這包括吸引供應鏈中的更多公司到印度設點以利本地採購零件。

印度若干大企業正加快步伐，彭博通訊社(Bloomberg)報導，印度最大集團塔塔集團(Tata Group)正與台商緯創洽談接管印度南部工廠。

儘管印度強化與蘋果關係存在重大障礙，但終將吸引電子製造系統中其他廠商到印度設廠。

印度 蘋果 智慧型手機

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