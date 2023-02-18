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南韓砸錢招攬航太人才

編譯王巧文／綜合報導
南韓總統尹錫悅去年11月提出2032年登陸月球、2045年登陸火星的目標。政府計劃對國家航太機構最高負責人開出約77.8萬美元的年薪。（歐新社）
南韓總統尹錫悅去年11月提出2032年登陸月球、2045年登陸火星的目標。政府計劃對國家航太機構最高負責人開出約77.8萬美元的年薪。（歐新社）

南韓政府正以高薪當誘因，為籌備中的國家航太機構招攬全球人才，對最高負責人開出的年薪甚至高達總統尹錫悅的四倍，反映出這個亞洲第四大經濟體正積極發展航太產業，以促進長期經濟成長。

南韓經濟日報報導，政府消息人士透露，南韓可能對一位將領導該機構的全球一流航太專家開出年薪逾10億韓元（77.8萬多美元）的超優渥條件，比尹錫悅的年薪2.45億韓元多出三倍。

南韓航太機構的籌備小組表示，該機構的負責人職位相當於尹錫悅任命的副部長級，將享有領導該組織的自治權，以在有限的人力資源下完成各種任務。這個籌備小組是由科學技術情報通信部、企劃財政部、人事革新處、國防部、產業通商資源部、行政安全部（內政部）及法制處的官員組成。

南韓科學技術情報通信部官員說，第一任負責人具有象徵性意義，將被記載於南韓航太發展史上，政府「甚至可能從美國等國家物色航太專家」。尹錫悅去年11月已提出2032年登陸月球、2045年登陸火星的目標，展現扶植航太業的決心。

南韓政府還計劃不對該機構員工的薪酬設立上限，因為一般公務員薪資條件難以吸引具博士學位的航太工程師，他們的薪水通常高達數十萬美元。

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