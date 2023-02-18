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特斯拉全自駕出包 股價震盪

編譯陳律安／綜合報導
特斯拉召回在美國的36萬輛汽車，該批車輛的「全自動輔助駕駛」測試軟體，恐導致車禍發生。（歐新社）
特斯拉召回在美國的36萬輛汽車，該批車輛的「全自動輔助駕駛」測試軟體，恐導致車禍發生。（歐新社）

電動車製造商特斯拉的「自駕功能」引發安全疑慮，美國交通安全監管單位16日表示，特斯拉正召回在美國的逾36萬輛汽車，該批車輛的「全自動輔助駕駛」測試軟體，恐導致車禍發生。此事拖累特斯拉股價大跌。

財經媒體CNBC報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）聲明說，電動車大廠特斯拉（Tesla）正召回36萬2,758輛配備「全自動駕駛」FSD Beta版軟體的汽車，並提供汽車軟體更新。

在召回消息公布後，特斯拉股價跌幅加深，16日收盤重挫5.7%，17日早盤震盪走低，原因是FSD Beta對馬斯克實現全自動駕駛的願景至關緊要。

美國加州去年通過一項法案，禁止不具備全自駕功能的車輛以「自動駕駛」來對外宣傳。特斯拉的自駕宣傳過去已引發諸多爭議，恐誤導消費者認為車輛可以完全自動駕駛，從而引發安全疑慮。

這次召回的車輛包括部分2016~2023年份的Model S和Model X、2017~2023年份的Model 3、2020~2023年份的Model Y，這些車輛配備FSD Beta或等待安裝該軟體。

NHTSA公告說明，配備FSD Beta版軟體的汽車可能導致車禍發生，影響十字路口安全，在十字路口通行時可能產生的狀況包括：汽車會在只允許轉彎的地方持續直行、抵達停止標誌時無法完全停止、遇上黃燈標誌卻未能依規定留意四周就進入十字路口。另外，FSD Beta功能在速限出現變化時，無法讓汽車做出適當反應。

特斯拉將在未來幾周通過更新軟體來解決問題，因此不必如傳統車廠般需要車主親赴原廠。

特斯拉 汽車 自駕

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