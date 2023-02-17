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彭博調查：70%經濟學家說 日央行7月前緊縮

編譯季晶晶／綜合外電
根據彭博資訊的調查，大約70%的經濟學家認為日本央行會在7月之前緊縮政策。（路透）
根據彭博資訊的調查，大約70%的經濟學家認為日本央行會在7月之前緊縮政策。（路透）

日本首相岸田文雄意外選擇經濟學家植田和男接掌日本銀行（央行）後，觀察家很快重新評估日銀貨幣政策的路徑，有七成認為央行會在7月之前採取緊縮行動。

植田和男將在4月9日正式上任，這是日銀現任總裁黑田東彥十年前推動大規模寬鬆政策以來，央行首見領導階層變動。

彭博資訊調查39位經濟學家發現，現有大約70%認為日銀會緊縮，另有超過一半預測，日銀的下一步是取消控制公債殖利率的現行作法。

調查結果表明，外界日益期待日本央行採取措施使貨幣政策正常化，以改變黑田透過殖利率曲線控制政策（YCC）實施的刺激政策。

經濟學家認為首次緊縮最可能是在4月植田主持首場決策會議時，或是6月，調查顯示各有四分之一受訪者看好這兩個時間點，比率高於1月調查時的各有19%。超過80%預測日銀年底前退出刺激政策。

60%的經濟學家最支持的下一步舉措是進行政策檢討。

Hamagin Research Institute首席經濟學家Eiji Kitada說：「植田和男聲稱會從邏輯上決定政策，所以我希望他會評估YCC，如果成本超過收益，就把它結束掉。」

根據調查，半數受訪者說，調整利率前瞻指引可能是第一步。

大約63%的經濟學家認為植田在日銀的政策立場會是中性的，20%說會是鴿派，沒有人認為他可能採取鷹派立場。

殖利率 央行 日本

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