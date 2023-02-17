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思科獲利強勁 調高全年財測

編譯季晶晶／綜合報導
思科15日公布財報，上季獲利強勁，並調高本季和全年財測。(路透)
思科15日公布財報，上季獲利強勁，並調高本季和全年財測。(路透)

在一海票公司令人失望的財報後，網通設備大廠思科（Cisco System）周三公布上季獲利強勁，同時大幅上修本季和全年財測，給華爾街帶來驚喜。股價在盤後一度大漲11%，漲幅稍後雖收斂到3%，但對市值逾2,000億美元的公司來說仍舊出色。

思科在截至1月28日的年度第2季，營收年增7%到136億美元，是有史以來第二高的單季成績，而且44%來自訂閱業務收入，軟體占大宗。經調整獲利是每股88美分，同時高於該公司自己財測指引的84-86美分以及華爾街共識85美分。非通用會計準則（Non-GAAP）毛利率來到63.9%，幾乎是目標區間63-64%的最高端。

展望本季，思科預估營收成長11%到13%，中間值大概是144億美元，遠高於市場預估的136億美元。經調整獲利每股96-98美分，也超過市場共識89美分。Non-GAAP毛利率介於63.5%到64.5%間。

止於7月的本年度，營收成長9%到10.5%，意味566億美元，遠高於分析師預估的545億美元。該公司原估僅增4%到6%。Non-GAAP下的全年獲利每股3.51-3.58美元上修到3.73-3.78美元間，GAAP每股盈餘2.85-2.96美元。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）說：「（由於）我們的供應鏈團隊採取積極行動，重新設計了數百種產品，我們增加產品交付，交貨前置時間顯著縮短」。

思科指出，上季產品營收成長9%，服務營收增加2%。以地域區分，美洲營收成長9%，歐洲、中東和非洲增5%，亞洲則是1%。核心網通業務的營收較一年前大增14%。

思科高階主管說，看到企業資料中心（私有雲）對其產品的需求增加。即使大型科技公司正在裁員縮支，思科客戶維持在技術項目上的支出。

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