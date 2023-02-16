印度航空創舉 訂470架飛機

印度航空向空巴和波音訂470架飛機，金額估達850億美元，創商用航空業史上最大採購金額紀錄。 （路透）

印度 航空向空中巴士和波音公司訂購470架飛機，金額估達850億美元，創商用航空業史上最大採購金額紀錄，凸顯民航活動正從新冠疫情中復甦，和印度航空在全球力爭上游的雄心。

根據14日的公告，印度航空將向空巴購買250架飛機，包括210架A320neo系列飛機和40架A350，並向波音公司購買220架飛機，包含190架737 Max、20架787夢幻客機，以及十架最大機型的波音777X。全球航空業上次見到如此大筆的訂單是在2011年，當時美國航空採購460架飛機。

印度航空董事長陳哲（Natarajan Chandrasekaran）表示，隨著印度航空持續壯大，有能力大幅增加對空巴的訂單。這筆備受關注的交易案，有助印度航空打造一支在燃料使用上更具效率的機隊，叫陣國內廉航業者和中東大型航空公司，例如卡達航空和阿聯酋航空（Emirates）。

根據這些飛機的定價，波音公司的訂單總值為459億美元，包括額外購買的選項，空巴則未公布飛機定價。據華爾街 日報推算，印航這次採購總值近850億美元。航空公司通常不會按定價付款，他們享有大量折扣。

白宮14日稍早揭露波音訂單的詳情，總統拜登 表示，印度航空的訂單額，為波音史上第三高，訂購數量更是波音史上第二高。