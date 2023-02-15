整頓加密貨幣 紐約力度加大

紐約當局以監督爭議未解為由，要求幣安（Binance）合作夥伴Paxos停止發行全球第三大穩定幣「幣安USD」（BUSD），反映美國正擴大整頓加密貨幣產業，可能讓加密幣行情面臨壓力。

BUSD發行商Paxos在13日宣布，接獲紐約州 金融服務署（NYDFS）命令後，將結束與虛擬幣交易所龍頭幣安在BUSD方面的合作關係，2月21日起將停止鑄造新的BUSD。該穩定幣可用於幫助投資 人更快速進出加密市場。

BUSD是以1比1錨定美元的穩定幣。幣安和Paxos在2019年合作發行這種穩定幣，並表示BUSD已獲監管機構批准。根據幣安官網的數據，截至13日BUSD有620萬名持有者。

儘管BUSD冠上幣安之名，但並未透過幣安發行或贖回。根據CryptoCompare估計，BUSD目前市值約有160億美元，BUSD在幣安交易所每月總交易量占約40％。

英國 律師事務所Addleshaw Goddard合夥人赫林（James Herring）說：「美國監管機構似乎正尋求打壓該行業，可能犧牲了解數位資產如何與更廣泛傳統金融體系共存的機會。」

美國證管會（SEC）上周把對數位資產的監督列為今年優先要務，並與大型加密幣交易所Kraken就涉嫌提供未註冊證券指控一事達成和解，Kraken同意支付3,000萬美元罰金，並終止在美國的質押代幣服務。