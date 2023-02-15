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印度煤王財報轉盈 股價跳升

編譯王巧文／綜合報導
印度煤王阿達尼企業上季財報轉虧為盈，公司股價暴漲10%，今年跌幅收斂至53%。（美聯社）
印度煤王阿達尼企業上季財報轉虧為盈，公司股價暴漲10%，今年跌幅收斂至53%。（美聯社）

印度煤王阿達尼的旗艦事業阿達尼企業上季財報轉虧為盈，各項業務營收均有改善，激勵這家先前慘遭空襲的公司股價暴漲10%，今年跌幅收斂至53%。

阿達尼企業14日表示，截至去年12月底的第3季淨利攀抵82億盧比（9,920萬美元），遠優於去年同期的虧損1億1,630萬盧比，上季營收年增42%至2,661億盧比。

阿達尼的企業王國近兩個月股價猶如坐雲霄飛車，自1月下旬遭美國放空機構興登堡研究狙擊，被控股價操縱和會計詐欺長達數十年後，股價連日狂瀉，阿達尼身價也大失血。

儘管阿達尼集團大動作駁斥指控，更揚言採取法律行動，仍無法安撫市場，加上阿達尼企業2月初以市場狀況為由，取消價值25億美元的新股發售交易，股價再度崩跌。至此，阿達尼相關企業總市值一周內重挫逾千億美元，阿達尼的亞洲首富寶座也不翼而飛。

陷入困境的阿達尼企業上周表示，集團正提前償還11億美元貸款，股價應聲飆漲25%，收復近期大片失地。然而，沒過幾天股價又跌了，原因是指數公司MSCI正審視該集團的股票，可能調降權重，同時法國能源業者道達爾暫緩與阿達尼合作的氫能計畫。全球最大股票投資人挪威主權財富基金也說已減持阿達尼相關部位。

股價 營收 股票

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