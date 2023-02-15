日圓先生：日銀料Q4前升息

經濟學家植田和男正式獲提名接任日銀總裁。(彭博資訊)

日本首相岸田文雄的政府14日提名 植田和男接任日本銀行（央行 ）總裁，這可能為央行逐漸撤回火力全開的刺激措施鋪路，提高日銀終結殖利率 曲線控制政策的可能性。

消息出爐後，日圓盤中一度升值0.38%，升值幅度稍後收斂至0.1%，報132.47日圓兌1美元。有「日圓先生」之稱的前日本財務省高級官員榊原英資表示，日銀在植田和男的領導下可能會在今年第4季前升息，日圓兌美元匯價上看120。

71歲的植田和男曾擔任日銀審議委員，目前是共立女子大學商學系教授，他擁有麻省理工大學（MIT）經濟學博士學位，被美國前財長桑默斯譽為「日版柏南克」。他被提名做為日銀總裁黑田東彥卸任後的繼任人選，被市場視為是大爆冷門，因為他在2005年後，對日銀的貨幣決策已無發言權。

植田和男的背景讓他成為一個擁有學術份量，同時立場中立的央行外部人士，未來能夠在不眷戀當前央行的刺激措施的情況下，理性判斷如何重塑央行政策。

植田和男14日受訪時表示，若國會批准他的任命案，他將「鞠躬盡瘁」。

三井住友信託銀行資深分析師岩橋玄樹（Junki Iwahashi）表示：「植田沒有黑田總裁那樣強烈的政治色彩。很可能會進行改革，但他可能不急著推動。」

在上周五日經新聞爆料，岸田文雄擬在14日提名經濟學家植田和男接掌日銀時，日圓對美元匯率一度急升，植田和男在稍後對記者談話，發言內容可謂是「複製」現任日銀總裁黑田東彥或副總裁雨宮正佳的說法。他說：「日銀當前的政策是合適的，目前需要繼續實施貨幣寬鬆政策」。日圓隨後迅速吐回升幅。

黑田東彥將在4月8日卸下日銀總裁職位，新總裁將於4月9日履職。

與黑田東彥剛上任時的一個重要區別是，在上任的第一天，植田和男可能就會面對市場押注日銀會放棄殖利率曲線控制的眾多揣測。他在去年的一篇文章中表示，緊縮政策還為時尚早。他還指出，為解除殖利率控制措施而力求實現軟著陸的難度很大。

植田和男去年7月在日經新聞撰文說：「長期殖利率曲線控制不適合進行政策調整」，「一旦提高一點上限，就會引發市場對再次升息的猜測，可能引發公債遭到大規模拋售。」