憂台海衝突、獲利能力 日商捷熱傳撤出海鼎風電計畫

日經引述知情人士報導，日本能源業者捷熱（JERA）將撤出海鼎離岸風電計畫，此圖非海鼎風電。（記者余承翰／攝影）

日經引述知情人士報導，日本 能源業者捷熱（JERA）將撤出台灣海鼎離岸風電計畫（Formosa 3），主要是基於獲利能力惡化的考量，而台海的地緣政治緊張加劇，也是促成這項決定的原因。

報導指出，捷熱目前擁有海鼎離岸風電計畫約44%的股權，但在去年底前就通知台灣當局有意退出。在獲得當局核可後，捷熱打算在幾個月內出清在這項計畫的所有股權，然而，出售價碼和買家都尚未決定。擁有其餘股權的澳洲 投銀麥格理銀行，將持續推動這項計畫，在未來幾年內開始著手建造。

捷熱將持續參與台灣的另外兩個離岸風電計畫，分別是在2019年商轉的海洋風電（Formosa 1，裝置容量128 MW），以及預定今年商轉的海能風電（Formosa 2，376MW）。

受疫情 衝擊，迫使海能風電的建置進度延宕，獲利能力也因而受影響。隨著過去一年來原物料成本上漲三、四成左右，海鼎風電的建置成本預料將也會大幅高於原先預估。

預定2026年開始運轉的海鼎風電，總裝置容量達2 GW，若能全力運轉，發電量相當於兩座核電廠，但在建置成本增加下，開發商獲利能力預料惡化，總成本預計達到1兆日圓（76億美元）左右。

再加上規定改變等因素，例如台灣政府要求開發商多向國內業者採購、降低對其保證的購電價格等，導致捷熱已做出此一決定，因為該公司認為未來獲利能力將進一步下滑。此外，對台海危機的擔憂也促成此舉。

捷熱未來將把重心放在歐洲的離岸風電市場，將把部分員工從台灣調派歐洲。