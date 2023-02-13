沙烏地擬建立電動車製造中心

沙烏地阿拉伯正計畫投入數十億美元建立電動車製造中心。圖為鴻海電動車。 (歐新社)

全球最大石油輸出國沙烏地阿拉伯，正計畫投入數十億美元建立電動車 製造中心，目標是2030年時年產50萬輛。台灣鴻海集團、德國 寶馬（BMW）、美國路西德、南韓現代、中國天際等公司都將參與，沙國並將設立供應鏈中心。

由於傳統汽車 市場已經被歐、美、日業者壟斷，因此沙國認為轉向電動車較有機會突破封鎖。沙國官員表示，電動車能夠提供一個較平等的競爭場域，讓沙國能與中國大陸、德國及美國業者一較高下。

沙國也可以運用強大的財務力量「買下」電動車市場。阿布達比商業銀行首席經濟學者馬立克表示，「這是一個已經發展的產業；沙國能夠透過購併，而不需要從零開始」。

沙國電動車計畫的關鍵，在於由沙國公共投資基金（PIF）、台灣鴻海集團及德國BMW集團成立的Ceer合資公司，預訂於2025年推出第一輛民眾能夠負擔的電動車，並希望年產量達到17萬輛；PIF希望由沙國投入20億美元買下的美國路西德汽車公司，屆時將在沙國年產15萬輛；路西德預訂今年開始先在沙國裝配電動車，到2025年時全車都在沙國製造。PIF並與南韓現代汽車及大陸天際汽車簽署合作合約。

沙國的目標是2030年利雅得所有汽車中有30%是電動車，並使沙國成為全世界第五大電動車生產國。

路西德與Ceer車廠將設在紅海區的阿布都拉國王經濟市，當地將成為完整的電動車供應鏈中心，將有許多供應商在此設廠。PIF並成立一家公司，投資國外鋰礦，以確保電池原料供應；澳洲電池廠EV金屬公司也計畫在沙國建立一座氫氧化鋰工廠。