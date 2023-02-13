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甩俄束縛 歐洲電力瞄準太陽能

編譯易起宇／綜合報導
歐盟領袖上周尋求對一項太陽能面板和其他綠色產業的補貼計畫達成協議。（歐新社）
歐盟領袖上周尋求對一項太陽能面板和其他綠色產業的補貼計畫達成協議。（歐新社）

歐洲在擺脫對俄羅斯天然氣的依賴之際，下一個目標是讓太陽能在2030年前成為主要電力來源，但歐洲重建境內的光電產業時，必須設法避免形成對中國的依賴。

歐盟領袖上周已在會談，尋求對一項太陽能面板和其他綠色產業的補貼計畫達成協議；美國、大陸、印度和其他國家都已提高對這些產業補貼。

分析師和官員表示，要在歐洲成功打造太陽能板產業並不容易，歐洲業者必須與獲得北京當局補助的陸廠競爭，且中國業者可透過削價打擊新的競爭者。

歐洲國家正押注在義大利國家電力公司（Enel）的大型太陽能板工廠等本土計畫上。Enel上周公布這座工廠的具體計畫，準備在2024年中前提高年產能到300萬瓩，高於目前的200千瓩，成為歐洲最大太陽能板廠。

儘管如此，Enel和其他歐洲太陽能製造商仍高度仰賴中國製的矽晶圓和其他零件來組裝面板。

Enel表示，已透過與歐洲和北美的供應商締結新的合作關係，來降低對大陸依賴，「我們必須重新建立夥伴生態系，重新配置供應鏈，目標是在維持能源獨立的情況下加速減碳」。

歐盟也正在考慮擴大補貼鼓勵興建新的太陽能面板廠、並且擴建現有的工廠，但歐盟的支出額是否足以使業者能和中國同業相競爭，則還不明朗。

歐盟 義大利 減碳

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