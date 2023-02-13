疫情消退 製藥廠營收面臨新冠懸崖

隨著新冠疫情日漸消退，藥廠將面臨營收銳減的「新冠懸崖」挑戰。（路透）

銷售新冠疫苗 及療程的藥廠過去兩年來賺進數十億美元，但隨著新冠疫情日漸消退，促使新冠疫苗及療程的買氣轉淡，這些藥廠將面臨營收 銳減的「新冠懸崖」挑戰，以及投資人要求善用這筆「疫外之財」的壓力。

路透報導，輝瑞、莫德納、BioNTech、Gilead、阿斯特捷利康及默沙東等製藥商，去年合計靠新冠疫苗及療程賺進約1000億美元營收。

這些藥廠和分析師 預估，這類營收今年可能銳減近三分之二，原因是庫存增加，高疫苗接種率和群體免疫降低治療需求。

藥廠對這種營收銳減的狀況並不陌生，當旗下暢銷藥物專利權到期並面臨對手的學名藥競爭時，便會出現所謂的「專利懸崖」，今年則將迎接「新冠懸崖」。

輝瑞是這場大流行病的大贏家，該公司新冠疫苗及口服藥Paxlovid去年的銷售額超過560億美元，但預期今年營收將遽減至215億美元左右。

輝瑞已以54億美元價碼買下Global Blood Therapeutics，擴充其罕病業務，並砸下116億美元收購偏頭痛藥商Biohaven Pharmaceutical，但BMO資本市場分析師西格曼認為，輝瑞欠缺更大作為。他表示，藥廠應運用疫情帶來的「快錢」，進行具有改革意義的交易。

莫德納也預計今年營收將大幅下滑，其唯一產品新冠疫苗去年帶進約184億美元營收，分析師預期莫德納今年營收將下滑至約70億美元。

Oppenheimer分析師辛格表示，投資人對莫德納未能更妥善運用資金為今明年情況做準備感到失望。

其他藥廠受疫情相關業務的衝擊相對較小。默沙東去年總營收逾590億美元，新冠療程僅占57億美元。分析師估計，其新冠療程今年銷售額將不到10億美元。