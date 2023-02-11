我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

日銀總裁爆黑鷹 日圓走升

編譯易起宇／綜合報導
日銀總裁人選植田和男。（彭博資訊）
日銀總裁人選植田和男。（彭博資訊）

備受各界矚目的日本央行（日銀）總裁繼任人選10日塵埃落定。日本媒體報導，日本首相岸田文雄將提名日本銀行前審議委員植田和男擔任下一任央行總裁，日圓兌美元匯率一度應聲大漲逾1%，彭博資訊報導，這代表市場初步解讀此人選的貨幣政策立場可能偏鷹。

日經新聞10日報導，日本政府曾徵詢日銀現任副總裁雨宮正佳，是否願意接任央行總裁，但遭婉拒。日相岸田文雄同日已確認，14日將告訴國會提名人選。日經新聞指出，植田和男若獲國會批准，將是日銀二戰後第一位來自經濟學界的總裁。

消息傳出後，日圓兌美元匯率勁揚，一度從131.5左右升至129.8日圓兌1美元，但隨後漲幅收斂，因植田和男稍後在日本電視網直播的節目中，拒談有關日銀總裁的職務和是否接到徵詢。但問到他有關貨幣政策的看法時，他表示：「貨幣政策必須基於現況和經濟及物價的前景來執行。從這個觀點，我認為目前日銀的政策是適當的，且基於現況，貨幣寬鬆是無論如何必須繼續的。」

各界關注「安倍經濟學」是否人去政息，植田10日晚間表示無可奉告，但露了口風。針對日銀現行的大規模貨幣寬鬆，他提到貨幣政策的運作必須基於景氣與物價的現況還有預測。「由此看來，日銀現在的政策適當剴切。在目前的情況下，我認為有必要繼續實施貨幣寬鬆」。

現年71歲的植田，東京大學畢業，並在1980年取得麻省理工大學（MIT）經濟學博士，之後曾在加拿大英屬哥倫比亞大學教書，回日本後則在東京大學任教。

貨幣 日本 央行

上一則

Pepper已停產但機器人夢未滅 軟銀想買下這家美企

下一則

北美企業機器人訂單創高

延伸閱讀

日銀新總裁人選出現「黑鷹」 日圓匯率應聲漲逾1%

日銀新總裁人選出現「黑鷹」 日圓匯率應聲漲逾1%
日相、菲總統會談 安保合作提高對中震懾力

日相、菲總統會談 安保合作提高對中震懾力
日銀超寬鬆路線 可能不變

日銀超寬鬆路線 可能不變
大兒子遭爆搭公務車買禮品 日相岸田：執行公務

大兒子遭爆搭公務車買禮品 日相岸田：執行公務

熱門新聞

美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

2023-02-08 08:58
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

2023-02-08 19:11
財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員號稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數百筆、甚至數千筆資遣費。（路透）

裁員等於省錢？Meta等大企業裁員成本曝光

2023-02-10 07:18
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃描儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

這位MIT校友做掃描儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

2023-02-06 19:00
人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮。 （路透）

ChatGPT浪潮來襲 首批贏家與輸家呼之欲出

2023-02-10 06:49
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

克魯曼重訪滯脹之夏：通膨末日派預言錯得離譜

2023-02-07 08:49

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺