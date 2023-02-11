日銀總裁爆黑鷹 日圓走升

日銀總裁人選植田和男。（彭博資訊）

備受各界矚目的日本央行 （日銀）總裁繼任人選10日塵埃落定。日本媒體報導，日本首相岸田文雄將提名日本銀行前審議委員植田和男擔任下一任央行總裁，日圓兌美元匯率一度應聲大漲逾1%，彭博資訊報導，這代表市場初步解讀此人選的貨幣 政策立場可能偏鷹。

日經新聞10日報導，日本政府曾徵詢日銀現任副總裁雨宮正佳，是否願意接任央行總裁，但遭婉拒。日相岸田文雄同日已確認，14日將告訴國會提名人選。日經新聞指出，植田和男若獲國會批准，將是日銀二戰後第一位來自經濟學界的總裁。

消息傳出後，日圓兌美元匯率勁揚，一度從131.5左右升至129.8日圓兌1美元，但隨後漲幅收斂，因植田和男稍後在日本電視網直播的節目中，拒談有關日銀總裁的職務和是否接到徵詢。但問到他有關貨幣政策的看法時，他表示：「貨幣政策必須基於現況和經濟及物價的前景來執行。從這個觀點，我認為目前日銀的政策是適當的，且基於現況，貨幣寬鬆是無論如何必須繼續的。」

各界關注「安倍經濟學」是否人去政息，植田10日晚間表示無可奉告，但露了口風。針對日銀現行的大規模貨幣寬鬆，他提到貨幣政策的運作必須基於景氣與物價的現況還有預測。「由此看來，日銀現在的政策適當剴切。在目前的情況下，我認為有必要繼續實施貨幣寬鬆」。

現年71歲的植田，東京大學畢業，並在1980年取得麻省理工大學（MIT）經濟學博士，之後曾在加拿大英屬哥倫比亞大學教書，回日本後則在東京大學任教。