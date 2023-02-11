日軟銀喊買美機器人廠

軟銀2014年推出人型機器人Pepper時，也曾帶起一波機器人熱潮。（美聯社）

日本軟體銀行集團（Softbank）提議以2.18億美元收購美國機器人製造商Berkshire Grey其餘股份，嘗試進軍物流自動化領域，也反映出軟銀的機器人大夢依然未滅。

軟銀目前持有Berkshire Grey公司28.1%股權，美國證管會（SEC）申報資料顯示，軟銀本周寄出一份無約束力的投資 意向書，提議以每股1.3美元價碼收購剩餘股份。

總部位在德拉瓦的Berkshire，主要生產用於在電商倉儲內打包和運送產品的機器人。

軟銀並非機器人產業新面孔，尤其是2014年推出人型機器人Pepper時，也曾帶起一波機器人熱潮。

申報資料顯示，軟銀尋求透過購入股票、公開收購（tender offer）、併購或其他手段，取得Berkshire的100%流通在外股票。這項提議還在初步階段，且仍須接受盡職調查（due diligence）和獲得軟銀投資委員會的批准。

軟銀表示：「本公司十分看好Berkshire，並相信雙方合作能讓Berkshire立於長期成功位置。」截至資料申報時，Berkshire共有逾2.33億股流通在外普通股。

儘管全球科技廠商如今都正投入軟銀早期專注的人工智慧（AI ）領域，但軟銀做為全球最大AI創投基金的管理者，卻沒有投資聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI。

軟銀全球顧問公司執行經營合夥人戈維爾本周表示，那種應用並不一定是最先進的技術，只是眾多應用的一種。

軟銀並非機器人產業新面孔，集團創辦人孫正義曾進行多次備受矚目的嘗試。原價1,600美元的人型機器人Pepper當年也造成轟動，但需求終未能符合軟銀預期。軟銀也曾向Google收購新創公司Boston Dynamics，嘗試將該公司的二足或四足機器人商業化，但最終將該事業掌控權賣給現代汽車。