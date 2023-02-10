Pepper已停產但機器人夢未滅 軟銀想買下這家美企

軟銀集團近十年前推出的人形機器人Pepper據悉已停產，圖左起為阿里巴巴共同創辦人馬雲、軟銀集團創辦人孫正義以及鴻海集團創辦人郭台銘當年與Pepper一起留影的檔案照。（美聯社）

根據彭博資訊10日的報導，美國證管會（SEC）一份申報資料顯示，軟體銀行集團（Softbank）本周寄出一份無約束力的投資 意向書，提議以總價2.18億美元收購美國Berkshire Grey公司的其餘股份。

這家美國企業總部位在德拉瓦，主要生產用於在電商倉儲內打包和運送產品的機器人。軟銀已持有該公司28.1%股權，如今顯然想要更進一步，把這家公司的在外流通股全部吃下來。

這樁交易很容易讓人聯想到近來席捲科技圈的最新話題，也就是AI 聊天機器人ChatGPT ，但很多人可能都忘了，其實軟銀在機器人領域絕非新面孔，集團創辦人孫正義在投入機器人產業上曾做過多次備受矚目的嘗試，當中最家喻戶曉的，或許當屬2014年推出的人型機器人Pepper。

這部原價1,600美元的機器人，當年以超萌的造型紅極一時，由鴻海代工生產，不過需求終未能符合預期，根據路透2021年的一篇報導，Pepper已於2020年停產，且恢復生產的可能性不高。

另外，軟銀也曾從Google手中收購新創公司Boston Dynamics，嘗試將該公司知名的二足或四足機器人商業化。但軟銀最終仍將該事業掌控權賣給現代汽車。

而從最新揭露的這份資料來看，軟銀這次看中的，是物流自動化領域。

這也是軟銀幾乎中止所有投資活動數月後的最新動作，畢竟該集團本周才宣布，上季淨損7,830億日圓（59億美元），其中投資部門願景基金成了最大拖油瓶，虧損約50億美元，且已連虧四季。

軟銀其實很早就開始耕耘人工智慧（AI）領域，甚至是全球最大AI創投基金的管理者，但就是沒有投資到聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI。

軟銀全球顧問公司執行經營合夥人戈維爾本周表示，那種應用並不一定是最先進的技術，只是眾多應用的一種。