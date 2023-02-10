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東京威力科創上修財測 估半導體業下半年開始復甦

編譯季晶晶／綜合外電
日本半導體設備製造商東京威力科創上修財測。（取材自YouTube）
日本半導體設備製造商東京威力科創上修財測。（取材自YouTube）

日本半導體設備製造商東京威力科創上修全年獲利預估，因全球晶片製造商面對經濟不確定性日益升高，仍持續拉貨。

這家總部在東京的公司是台積電和英特爾的主要供應商，將截至3月底的本年度獲利目標上調到超過市場預期的5,800億日圓（約44億美元）。該公司高階主管周四在公布財報時表示，客戶在檢討投資計畫後然維持支出。

根據財務總經理Hiroshi Kawamoto，東京威力科創如今預估半導體產業2023年下半年開始復甦，2024年開始持續成長，部分要歸功於全球各國對晶片相關投資的補貼。

東京威力科創和應用材料公司是競爭對手，在美國限制先進晶片出口後，先於11月將獲利預期下調逾四分之一。但財測報佳音使東京威力科創的股價在周五早盤一度大漲5%，創近3個月來最大日內漲幅。

同時宣布股票1股分割成3股的東京威力科創表示，12月止的上季，營業利潤降低26%到1,148億日圓，優於分析師平均預期的1,020億日圓。Kawamoto表示，外界擔心的需求暴跌現象並未成真。他還說，該公司也沒有縮減中國大陸業務的計畫：「我們經營的不僅僅是尖端設備。」

東京威力科創因為最近有消息傳出，日本和荷蘭已同意與美國攜手，對輸出中國大陸的先進晶片技術實施出口管制，而受到密切關注。 

晶片 投資 日本

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