ChatGPT浪潮來襲 首批贏家與輸家呼之欲出

人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮。 （路透）

路透報導，摩根大通 （J.P.Morgan）分析師10日表示，當紅聊天機器人ChatGPT這類「生成式人工智慧」（Generative AI ）模型興起，短期內可能拖慢印度 資訊科技（IT）公司的市占率成長，並削弱其訂價能力。

摩根大通分析師並且在致客戶報告中指出，隨著生成式AI應用日益廣泛，短期內，諮詢公司如埃森哲（Accenture）和德勤（Deloitte）可望擴大市占，搶印度IT公司如Infosys和Wipro的生意。

這群分析師指出，生成式AI短期內對傳統IT服務（legacy service）而言可能是一股「通縮驅動力」（deflation driver），因為將加劇業界價格競爭、推升人員再訓練需求，且會導致競爭力受損。相形之下，應用服務（application service）受ChatGPT帶來的通縮壓力最輕微。

人工智慧公司OpenAI去年底推出聊天機器人ChatGPT，既會寫詩、程式除錯還能模仿人類語言回答問題，讓業餘者和產業專家眼睛一亮，掀起一股AI概念股投資熱潮。

摩根大通認為，在印度IT公司當中，Infosys和塔塔諮詢服務（TCS）可能比小型同業更能快速重新訓練員工，因為他們招聘的大學畢業生占比較高，人員培訓基礎設施也較強。