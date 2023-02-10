阿達尼集團 股價又跌了

阿達尼集團旗下各公司的股票 9日又跌了，原因是指數公司MSCI正在審視該集團的股票，可能調降權重，同時法國能源業者道達爾也暫緩與阿達尼合作的氫能計畫。

MSCI已認定，部分阿達尼集團公司的股票不應歸類為「自由流通」個股，並表示可能在2月的例行調整中，調整阿達尼公司的權重。自由流通的定義為可供公開市場交易的股票。阿達尼股票的權重若遭MSCI調降，可能促使追蹤MSCI指數的投資 人減持相關個股。

阿達尼的企業王國的從1月下旬遭放空機構興登堡指控會計造假後股價狂瀉，過去幾天總算止跌回升，但到9日再掀跌勢，旗艦的阿達尼企業（Adani Enterprises）跌11%，阿達尼傳輸、阿達尼電力、阿達尼綠能 、阿達尼道達爾天然氣都下跌5%。道達爾執行長潘彥磊在8日公布財報後表示，阿達尼集團針對其營運的獨立調查出爐前，會暫緩投資雙方的氫能合作計畫。

另外，全球最大的股票投資人、挪威的主權財富基金9日表示，從年初以來，已售出三家阿達尼公司的股票，減持金額超過2億美元。截至去年底，挪威持有阿達尼道達爾天然氣、阿達尼港口＆特別經濟區、及阿達尼綠能的股票。

挪威主權財富基金的環境、社會與公司治理（ESG）風險監督主管萊特說，自從去底以來，已進一步減持阿達尼公司的股票，目前已徹底出清相關部位。