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豐田驚喜 上季營業利益增22%

編譯葉亭均、易起宇／綜合報導
豐田汽車9日公布，上季營業利益成長22%，優於市場預期。（路透）
豐田汽車9日公布，上季營業利益成長22%，優於市場預期。（路透）

豐田汽車上季營業利益意外成長22%，原因是弱勢日圓和銷量成長帶來的利多影響，超越原物料價格攀升帶來的衝擊。不過豐田仍維持原有財測，保守立場反映該公司依然面臨零件短缺的困擾。

豐田9日表示，在截至去年12月31日的一季（年度第3季）營業利益成長22%至9,567億日圓（72.8億美元），超越十位分析師平均預估的7,645.4億日圓。儘管面對諸多逆風，豐田上季各主要地區銷量都呈現成長，尤其是在最大的北美市場，銷量增幅高達16%，比整體平均增幅高出一倍。

SBI證券資深分析師遠藤功治表示：「車輛銷售非常強勁，但成本也在升高。豐田去年下半年已透過逐步調漲美國售價，來減輕這項衝擊。」

這家全球「汽車銷量王」對年度財測維持不變，預估在今年3月底止的年度營業利益達2.4兆日圓（183億美元），但將本年度產量目標調降1.1%至約910萬輛。豐田表示，公司面臨原物料價格與能源價格激漲，而且正尋求迅速評估替代的半導體，並且為取得穩定採購調整設計。這凸顯出車用晶片持續短缺的問題一直困擾全球汽車產業。

SBI的遠藤說，豐田料將輕鬆達成全年財測，因為今年度頭九個月已交出營業利益2.1兆日圓成績。

日產汽車同日也發布上季財報，上季營業利益為1,330億日圓，高於分析師平均預期的990億日圓；營收躍增29%至2.84兆日圓。

日產將截至3月底止的本會計年度營業利益目標維持在原本預期的3,600億日圓，營收預測則為10.9兆日圓，原因是弱勢日圓的優勢衰退，和持續的晶片短缺和供應鏈受限拖累生產能力。

日產營運長古普塔表示：「雖然日產並非未受全球晶片短缺影響，但我們實施了許多措施來確保低價供應。相較先前指引，我們預期匯率將略為惡化，原物料和物流將稍微改善。」

豐田 汽車 晶片

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