瑞信集團 去年大虧79億元

瑞信股價走勢。(資料來源：路透)

瑞士信貸集團第4季連續第五季陷入虧損，表現不如預期，主要受財富管理客戶大舉撤資影響，去年全年更寫全球金融風暴 以來最嚴重虧損紀錄。瑞信並警告，2023全年恐怕仍難轉虧為盈。

這家瑞士第二大放款機構9日公布財報，顯示第4季淨虧損13.9億瑞郎（約15.1億美元），拖累2022全年淨損72.9億瑞郎（約79.3億美元），連兩年呈現赤字，且是2008年金融風暴以來最差表現。上季營收 年減33%至30.6億瑞郎。市場共識預測原估第4季淨損13.4億瑞郎、營收31.5億瑞郎。

同時，財務長喬西在法說會上表示，瑞信以1.75億美元收購紐約Klein & Co.，以便與旗下投資銀行部門CS First Boston整合，為最終把投銀部門分割出去、掛牌上市鋪路。瑞銀也和阿波羅全球管理公司敲定協議，將出售一大部分的證券化產品事業，可望在上半年完成交易，估計稅前獲利約8億美元。

歷經一連串代價高昂的醜聞打擊後，瑞信正進行整頓大工程，包括打算裁員9,000人，在2025年前削減成本15%。

瑞信預估，2023年可能認列約16億瑞郎的整頓相關費用，2024年再花10億瑞郎，目標在今年把成本基礎降低近12億瑞郎。

展望今年，瑞信預估全年仍將產生稅前虧損，除反映整頓費用外，也考量市場大環境具挑戰性，投銀部門今年可能難逃虧損。

早在去年11月，瑞信就預警第4季稅前虧損可達15億瑞郎，因存款和管理的資產降低，導致利息淨收益及經常性佣金與費用收入也下滑，拖累財富管理部門陷入虧損。結果，上季稅前虧損13.2億瑞郎。

去年10月，社群媒體 負面傳聞和信用違約交換（CDS）價格飆升，引來財務出狀況臆測，使瑞信承受存款和淨資產外流打擊。瑞信管理的資產總值比9月底降低8%至1.294兆瑞郎，大多發生在財富管理部門，主因是資金失血和不利的匯率因素。

瑞信集團上季淨資產外流1,105億瑞郎，2021年第4季則淨流入16億瑞郎。但執行長柯納宣稱，後來資產外流已逆轉。同時，投銀部門營收滑落74%，財富管理部門降低17%。

瑞信仍然宣布2022年配發每股股利0.05瑞郎。