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馬士基看淡今年全球貿易

編譯易起宇／綜合報導
馬士基全年營業利益。(資料來源：馬士基、FT)
馬士基全年營業利益。(資料來源：馬士基、FT)

全球貨運巨擘馬士基（Maersk）上季財報和今年財測均不如市場預期，主因是隨著航運市場「正常化」，需求和運費下滑導致航運量減少。該公司並預期，由於經濟成長前景轉淡，今年全球貿易預期萎縮最多達2.5%。

馬士基8日表示，去年第4季（上季）淨利為49.5億美元，不如一年前的60.9億美元，也低於市場預期的49.8億美元；營收年比下滑3.7%至178.2億美元，不如預期的193億美元。

該公司並預期，2023年全年稅息折舊攤銷前基本獲利（EBITDA）為80億至110億美元，不如市場預期的134.5億美元；稅前息前獲利（EBIT）為20億至50億美元，也不如市場預期的65.8億美元。

英國金融時報（FT）報導，若就EBIT或營業利益而言，馬士基去年其實賺進空前的310億美元，比前年大增57%，就算是運費費率已「正常化」的去年第4季，營業利益仍多達51億美元。

而今年全年的營業利益展望就算遠遠不如2022年，仍可能優於疫情前水準。

馬士基表示，上季航運部門營收年比下滑8.8%，主因是消費者需求減弱和通膨成本壓力，導致大幅庫存修正，造成航運量和運費下滑。今年航運部門成長預料將和全球航運市場成長相當，介於負2.5%至正0.5%之間。

該公司並補充說，「商品的過度消費」正導致需求的大幅修正；由於經濟放緩和高債務水準，其主要市場的中國正遭遇困難，許多新興市場也變得「脆弱不堪」。

今年剛上任的執行長柯文勝（Vincent Clerc）接受彭博電視專訪時表示：「隨著全世界在疫後變得略為正常，我們已看到一些需求出現減緩，那已導致了需求和航運費率的修正。我們預期這將繼續維持一至兩季，直到它們再度穩定下來。」該公司也預期今年下半年業界將面臨新的供應面風險。

丹斯克銀行信用分析師柏斯汀表示：「我們認為馬士基這份財測所反映出的，不只是2023年的航運費率將大幅降低，也包括航運市場前景的極為難以預見。此外，由於執行長柯文勝才剛上任，他對2023年的展望可能會較偏保守。」

營收 疫情 新興市場

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