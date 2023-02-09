青少年最愛社群媒體 TikTok奪冠

短影音平台TikTok受到全球兒童和青少年喜愛，甚至超過YouTube。(路透資料照片)

最新調查顯示，短影音平台TikTok 連續第二年成為全球兒童和青少年花最多時間使用的社群媒體 應用程式（App），甚至超過影音平台YouTube 。

根據家長監護軟體製造商Qustodio進行中的年度研究，自2020年6月起，年齡介於4歲到18歲的未成年族群，每天使用TikTok的使用時間持續拉長，且瀏覽TikTok影片的時間高於YouTube。

根據Qustodio的最新數據，在2020年6月，兒童每天觀看TikTok影片的平均時間為82分鐘，首度超越YouTube，當時兒童平均每天觀看YouTube影片的時間為75分鐘。在過去一年，兩者差距進一步擴大，2022年全球兒童每天觀看TikTok影片的平均時間增至107分鐘，比YouTube的67分鐘高逾60%。

在未滿18歲的使用者中，TikTok的日均使用時間不只超過其他影音App，像是Netflix（48分鐘）和Disney+（40分鐘），更輾壓其他所有社群媒體App，如Snapchat（72分鐘）、Instagram（45分鐘）、臉書（20分鐘）、Pinterest（16分鐘）及推特（10分鐘）。

在美國大專院校和政府機關試圖禁用TikTok之際，美國地區每日觀看TikTok影音的平均時間多達113分鐘，同樣遠勝YouTube（77分鐘）、Netflix（52分鐘）。