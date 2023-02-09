青少年最愛社群媒體 TikTok奪冠
最新調查顯示，短影音平台TikTok連續第二年成為全球兒童和青少年花最多時間使用的社群媒體應用程式（App），甚至超過影音平台YouTube。
根據家長監護軟體製造商Qustodio進行中的年度研究，自2020年6月起，年齡介於4歲到18歲的未成年族群，每天使用TikTok的使用時間持續拉長，且瀏覽TikTok影片的時間高於YouTube。
根據Qustodio的最新數據，在2020年6月，兒童每天觀看TikTok影片的平均時間為82分鐘，首度超越YouTube，當時兒童平均每天觀看YouTube影片的時間為75分鐘。在過去一年，兩者差距進一步擴大，2022年全球兒童每天觀看TikTok影片的平均時間增至107分鐘，比YouTube的67分鐘高逾60%。
在未滿18歲的使用者中，TikTok的日均使用時間不只超過其他影音App，像是Netflix（48分鐘）和Disney+（40分鐘），更輾壓其他所有社群媒體App，如Snapchat（72分鐘）、Instagram（45分鐘）、臉書（20分鐘）、Pinterest（16分鐘）及推特（10分鐘）。
在美國大專院校和政府機關試圖禁用TikTok之際，美國地區每日觀看TikTok影音的平均時間多達113分鐘，同樣遠勝YouTube（77分鐘）、Netflix（52分鐘）。
上一則
印度央行升息周期估進入尾聲
下一則
FB留言