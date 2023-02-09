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歐盟擬禁永遠化學品 恐波及晶片業

編譯林奇賢／綜合報導
「全氟／多氟烷基物質」（PFAS）對晶片製造來說至關重要，供應商示警，若歐盟實施禁令，將對該產業造成廣大干擾。(路透資料照片)
「全氟／多氟烷基物質」（PFAS）對晶片製造來說至關重要，供應商示警，若歐盟實施禁令，將對該產業造成廣大干擾。(路透資料照片)

歐盟7日開始評估一項提案，是否要禁用有「永遠化學品」之稱的上萬種「全氟烷基化合物」（PFAS）物質。由於這類化學品廣用於晶片製造等至關重要，供應商警告這項禁令若實施，將嚴重干擾晶片供應鏈。

英國金融時報（FT）報導，德國、荷蘭、丹麥、瑞典及挪威等五國向歐盟提議，應逐步汰除PFAS，荷蘭指出，若不採取行動，PFAS造成的社會成本將超過不實施限制的成本。這項提案預測，由於晶片需求大增，電子業的PFAS使用量一年會增加10%，意味著30年後歐洲經濟區將有4900萬噸PFAS進入市場。

這項提議有兩種實施方案，一是全面禁止，二是基於替代品的可得性豁免特定品項。若提案獲批准，最快可能到2026年才生效，醫療設備零組件等產業將獲得長達12個月的過渡期，其他產業則須在18個月內調整。

PFAS耐高溫、防腐蝕，被廣泛用於工業和消費者用品，包括半導體，電池，飛機，汽車，醫療設備，甚至含鐵氟龍成分的平底鍋和滑雪板上的蠟，但PFAS的碳氟鍵強度是有機化學物數一數二高，不容易分解，會隨著時間在人體或環境中累積，有「永遠化學品」之稱，被認為和癌症、荷爾蒙異常、免疫系統弱化等健康風險有關。在電影「黑水風暴」上映後，反對這類化學用品的公共意識和活動迅速增加。

產業主管警告，若實施廣泛禁令，可能重創許多產業。高階氟聚合物供應商科慕（Chemours）說，這項制將造成「非常嚴重的全球干擾」。化學處理幫浦製造商Iwaki也說，若在歐洲層級實施限制措施，可能導致「更多干擾，從而推升價格」，因為供給稀缺、成本較高。

隨著晶片製造商在新冠疫情期間擴大產能，一些最為關鍵的PFAS已供應短缺。半導體業界主管說，用於晶片製造的關鍵PFAS衍生物 PFA含氟聚合物，價格已在過去兩年飆漲70~80%，即便近期晶片景氣不佳，這類化學品的價格今年仍料將進一步上漲20%。

晶片 歐盟 瑞典

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