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軟銀集團 上季大賠59億美元

編譯王巧文／綜合報導
軟銀旗下的願景基金連四季虧損，反觀旗下另一家公司英國晶片設計商安謀上季持續穩定成長。（路透）
軟銀旗下的願景基金連四季虧損，反觀旗下另一家公司英國晶片設計商安謀上季持續穩定成長。（路透）

軟銀集團（SoftBank）旗下的投資基金願景基金連續第四季虧損，拖累集團整體虧損擴大，反觀軟銀旗下英國晶片設計商安謀（Arm）上季持續穩定成長，市場因此更關注安謀上市進展。

軟銀7日宣布，截至去年12月底的年度第3季淨損7,834億日圓（59億美元），虧損金額較前年同期的290.5億日圓大幅提高，且遠低於分析師估計的有獲利2059億日圓，主因是願景基金事業上季投資損失7,303.6億日圓（55.2億美元）。全球低迷景氣衝擊願景基金的持股表現，拖累軟銀的投資組合估值銳減6600億美元。這也是孫正義有紀錄來首次未出席法說，由軟銀財務長後藤芳光主持。

這一結果可能讓投資人更加渴望看到安謀儘早辦理首次公開發行股票（IPO），安謀被認為是這家龐大集團的重要資產之一。後藤芳光表示，軟銀的目標是在2024年3月前讓安謀上市。

安謀上季淨營收較去年同期躍增28％，達到7.46億美元，持續穩定成長，歸功於物聯網（IoT）裝置採用度上升，以及5G智慧手機晶片的權利金營收增加。安謀在行動裝置主要通訊晶片市場雄霸一方。

安謀成功掛牌上市，將是軟銀投資頻頻失利後重振士氣的關鍵之一。孫正義先前以想專注於安謀IPO任務為由，表示不再參與法說會，他認為安謀有望寫晶片業史上最大規模IPO案。

願景基金財務長戈維爾告訴路透，安謀已經在「準備IPO方面取得了良好進展」，並稱該基金投資組合中約有30家公司將在市況好轉時上市。但軟銀警告，安謀也面臨科技業整體市況轉弱的影響。該公司在聲明中表示，安謀一些客戶已暗示整個供應鏈庫存水準非常高。

展望未來，後藤芳光強調，情勢依然嚴峻，儘管有「充足現金」在未來轉向進攻型投資，但「只要市場充滿挑戰，軟銀就會保持防禦模式」。

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