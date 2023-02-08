任天堂逆風 下修獲利展望

任天堂下修本年度獲利及營收展望，連Switch遊戲機的年度銷售目標也從1900萬組降至1800萬組。（路透）

日本遊戲大廠任天堂 （Nintendo）下修本年度獲利及營收 展望，連Switch遊戲機的年度銷售目標也從1900萬組降至1,800萬組，顯示Switch主機魅力續減，全球電玩市場的不確定性環伺。

任天堂7日預估，截至3月底止的本會計年度，營業利益4800億日圓（36億美元），比先前預估的5000億日圓調降4%。根據路孚特的數據，這項財測低於分析師 平均預估的5820億日圓。任天堂並預估，本年度淨銷售為1.6兆日圓，也比之前預估的1.65兆日圓下修。

任天堂也將本年度軟體銷售預測從2.1億組下修至2.05億組，並把Switch遊戲機的年度銷售目標從1900萬組降至1800萬組。到去年12月底止的九個月期間，任天堂共賣出1491萬組Switch遊戲機，遠低於前一年同期的1895萬組。任天堂表示，Switch銷售未達年度目標，原因之一就是外幣匯率波動。

許多投資人曾看好任天堂之前推出的最暢銷遊戲作品「寶可夢朱/紫」，可能有助調高財測。不過，任天堂上季營業利益為1902億日圓，銷售為6382億日圓，均低於市場平均預估值。

東洋證券分析師安田秀樹說，任天堂「上季財報疲軟，讓人大感意外。年終購物季數據顯示，儘管供應擴大，但硬體銷售並不熱絡，而且供應擴大不利軟體銷售。顯然Switch的動能正在減弱。」任天堂推出新款主機前，股價可能將維持在低檔；Switch過去兩年的銷售持續下滑。

安田秀樹指出，任天堂若推出特別版的Switch主機可能有助提振銷售，不過任天堂社長古川俊太郎7日在記者會中避談是否將推出新款主機，他認為Switch的需求依舊強勁。