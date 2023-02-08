我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

任天堂逆風 下修獲利展望

編譯洪啟原／綜合報導
任天堂下修本年度獲利及營收展望，連Switch遊戲機的年度銷售目標也從1900萬組降至1800萬組。（路透）
任天堂下修本年度獲利及營收展望，連Switch遊戲機的年度銷售目標也從1900萬組降至1800萬組。（路透）

日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）下修本年度獲利及營收展望，連Switch遊戲機的年度銷售目標也從1900萬組降至1,800萬組，顯示Switch主機魅力續減，全球電玩市場的不確定性環伺。

任天堂7日預估，截至3月底止的本會計年度，營業利益4800億日圓（36億美元），比先前預估的5000億日圓調降4%。根據路孚特的數據，這項財測低於分析師平均預估的5820億日圓。任天堂並預估，本年度淨銷售為1.6兆日圓，也比之前預估的1.65兆日圓下修。

任天堂也將本年度軟體銷售預測從2.1億組下修至2.05億組，並把Switch遊戲機的年度銷售目標從1900萬組降至1800萬組。到去年12月底止的九個月期間，任天堂共賣出1491萬組Switch遊戲機，遠低於前一年同期的1895萬組。任天堂表示，Switch銷售未達年度目標，原因之一就是外幣匯率波動。

許多投資人曾看好任天堂之前推出的最暢銷遊戲作品「寶可夢朱/紫」，可能有助調高財測。不過，任天堂上季營業利益為1902億日圓，銷售為6382億日圓，均低於市場平均預估值。

東洋證券分析師安田秀樹說，任天堂「上季財報疲軟，讓人大感意外。年終購物季數據顯示，儘管供應擴大，但硬體銷售並不熱絡，而且供應擴大不利軟體銷售。顯然Switch的動能正在減弱。」任天堂推出新款主機前，股價可能將維持在低檔；Switch過去兩年的銷售持續下滑。

安田秀樹指出，任天堂若推出特別版的Switch主機可能有助提振銷售，不過任天堂社長古川俊太郎7日在記者會中避談是否將推出新款主機，他認為Switch的需求依舊強勁。

另外，美國遊戲軟體大廠動視暴雪（Activision Blizzard）6日盤後宣布，上季調整後營收比前年同期增43%，達35.7億美元，優於路孚特預估的31.6億美元，相較於藝電、Take-Two甚至是微軟等對手，表現相當強勁，主要是「決勝時刻」等旗下系列大作大熱賣。

任天堂營業利益。(彭博資訊)
任天堂營業利益。(彭博資訊)

任天堂 營收 分析師

上一則

澳洲基準利率 調至十年高點

下一則

房市早春 房貸利率回檔

延伸閱讀

Meta財測樂觀且將花400億美元買庫藏股 股價飆漲近20%

Meta財測樂觀且將花400億美元買庫藏股 股價飆漲近20%
微軟利空不跌 或為看多訊號

微軟利空不跌 或為看多訊號
英特爾財測不佳引發疑慮 股價重挫

英特爾財測不佳引發疑慮 股價重挫
旅遊回暖 日畢業生想就職迪士尼

旅遊回暖 日畢業生想就職迪士尼

熱門新聞

PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」稱之。（美聯社）

「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

2023-02-03 08:53
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策即將出爐 鮑爾這次放鷹可能的四種姿態

2023-02-01 10:06
卜蜂集團的謝國民（左）和阿里巴巴的馬雲（右）有不少合作，包括共同發展泰國版支付寶。（路透資料照片）

馬雲在港露面 引爆「這檔個股」2天暴漲500%

2023-01-31 19:57
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃描儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

這位MIT校友做掃描儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

2023-02-06 19:00
美國雇主在1月宣布的裁員人數超過10萬人，為2020年9月以來最多。（路透）

美國企業1月宣布的裁員人數破10萬 年增逾四倍

2023-02-02 08:51
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

克魯曼重訪滯脹之夏：通膨末日派預言錯得離譜

2023-02-07 08:49

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑