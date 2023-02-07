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蘋果超高階iPhone 明年有望上市

財經新聞組／綜合報導
蘋果傳有意於明年推出規格更頂尖的旗艦機「iPhone Ultra」。（美聯社）
蘋果傳有意於明年推出規格更頂尖的旗艦機「iPhone Ultra」。（美聯社）

蘋果強攻高階智慧手機市場，傳有意於明年推出定位在iPhone Pro及Pro Max兩款既有高階機種之上，規格更頂尖的旗艦機「iPhone Ultra」，並大幅提升鏡頭、處理器等零組件效能。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）披露上述消息，惟蘋果供應鏈都不對大客戶產品動態置評。法人認為，若消息成真，鴻海有望奪得Ultra版新機組裝大單，大立光高階鏡頭出貨量也將擴大，將是贏家。

葛曼指出，蘋果正考慮推出更高階的旗艦機iPhone Ultra，定位在iPhone Pro及Pro Max之上，透過效能更強大且更昂貴的機型，瞄準高端消費者，有助於拉高售價，預計最快2024年推出。

葛曼臆測，目前還不清楚Ultra機型不同之處，但可能會提供進一步升級的鏡頭、運行更快的晶片、可能更大的顯示器，或許還會有更多邁向未來的功能。

市場看好，隨蘋果全面提升鏡頭規格，主力供應商大立光、玉晶光受惠大。外界期待，蘋果下半年新旗艦機種將迎來「有感」升級，首度搭載潛望式鏡頭，進一步刺激換機潮。儘管潛望式鏡頭並非蘋果首創的規格，不過，一旦蘋果導入，市場看好，將引領成為明年旗艦手機的主流規格，後續若蘋果擴大鏡頭升級腳步，鏡頭供應鏈同步吃補。

目前全球智慧手機出貨量前七大品牌商，依序是三星、蘋果、OPPO、小米、vivo、傳音、榮耀，上述業者約占全球手機出貨量逾八成，其中Android手機陣營新機大多在上半年，蘋果則是下半年。

業界認為，三星是iPhone最直接的挑戰者，已有Ultra為名的機型，搭載更多鏡頭、更大顆電池、螢幕也較大、支援觸控筆、更大儲存容量。

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