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高盛：油價上看100美元

編譯洪啟原／綜合報導
高盛集團最新研究報告預測，2024年全球將面臨嚴重的石油供應危機，今年油價將再度升至每桶100美元以上。（路透）
高盛集團最新研究報告預測，2024年全球將面臨嚴重的石油供應危機，今年油價將再度升至每桶100美元以上。（路透）

高盛集團最新研究報告預測，2024年全球將面臨嚴重的石油供應危機，今年油價將再度升至每桶100美元以上。

國際油價6日盤中小漲，倫敦布蘭特原油期貨盤中上漲0.1%或0.5美元，每桶報價81.18美元；西德州原油期貨上漲0.1%或0.09美元，每桶報73.48美元。

這家華爾街投銀在報告中表示，隨著備用產能續降和產業對未來生產的投資不足，石油可能很快面臨短缺。高盛分析師指出，鑑於制裁將導致俄羅斯石油出口減少，以及預期北京結束清零防疫政策後中國大陸的需求將復甦， 油價可能會從目前的每桶80美元左右上漲至逾100美元。

高盛首席大宗商品分析師柯里（Jeffrey Currie）在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的會議場外表示，石油業的支出不足以確保未來的生產，且全球過剩產能正持續減少，這兩大因素恐使明年油市陷入嚴重的供給問題，在此之前布蘭特原油價格可能漲至每桶100美元。

柯里並表示，中國大陸需求續升以及俄羅斯石油遭西方制裁等因素，料將使今年第2季的原油供不應求。為因應此問題，產油業者將動用備用產能，從而使備用產能低於以往水準，最後將導致供需嚴重失衡。

柯里還說：「目前處於平衡狀態，供應還算充足，因為中國大陸尚未完全復甦。備用產能會用完嗎？從2024年起，這可能開始成為嚴肅的問題。」

布蘭特油價今年來大多落在每桶75至80美元區間，但高盛和其他投銀認為油價將繼續走高。柯里預估，油市將在5月臨供不應求。高盛估計，布蘭特油價將在今年稍晚站上每桶105美元，強勁的需求成長可能使油市下半年供不應求。摩根士丹利也認為油市下半年供應緊俏，可能推升布蘭特油價在年底前漲至每桶110美元。

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