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日銀超寬鬆路線 可能不變

編譯林奇賢、易起宇／綜合外電
日圓匯率。(彭博資訊)
日圓匯率。(彭博資訊)

日銀（央行）總裁黑田東彥將於4月卸任。日經新聞引述知情人士透露，日本政府已和下任日銀總裁熱門人選之一的雨宮正佳商量此事，而市場認為他接任後可能延續目前的超寬鬆貨幣政策，使日圓匯價6日一度重貶1%。

根據彭博資訊報價，日圓兌美元6日早盤一度貶值1%至132.56日圓，寫1月12日來最低，但隨後貶值幅度收斂。日圓上周五（3日）已貶值逾2%，因美國就業數據強勁，激勵美元強升。

日經報導指出，日本政府官員和執政聯盟已與現任日銀副總裁雨宮正佳進行討論；他的靈活身段和足智多謀，讓他成為下任日銀總裁的熱門人選。

但日本內閣官房副長官磯崎仁彥6日在記者會稱，日經這則報導消息不實，首相岸田文雄也向記者表示，他將「繼續考慮」日銀新總裁人選。

根據市場參與者的看法，若雨宮正佳成為下任日銀總裁，將有利日債價格上漲，並對日圓構成壓力。

北歐銀行駐奧斯陸的資深分析師切科夫表示：「若這則新聞屬實，且雨宮接受這個職位，認為日銀不久後會放棄超寬鬆政策的外國投資人，將必須重新調整他們的預期。有些人期盼日本政府挑選較鷹派的人選。」

盛寶金融策略師說：「自2013年來，雨宮一直在貨幣政策方面輔佐黑田，被認為是日銀總裁競爭者中最鴿派的，這打擊了日銀政策將在新總裁領導下正常化的希望。」

為了評估日銀撤回刺激措施的時程，投資人一直在衡量各個日銀總裁繼任人選的既有政策立場。在日銀去年12月意外調整殖利率曲線控制措施後，對日銀將政策轉向的臆測日益增加，有評論人士認為，新上任的日銀總裁將是政策改變的理想催化劑。

日銀去年12月調整殖利率控制措施後所產生的效應，已反映出日銀對政策改變做的任何暗示，都將會一口氣影響到國內和海外市場。

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