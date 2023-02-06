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這位MIT校友做掃瞄儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

編譯季晶晶／綜合外電
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃瞄儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃瞄儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

美迪特公司（Medit）剛開始生產3D掃瞄儀時，主要以現代汽車和賓士集團等企業客戶為對象，但該公司創辦人Minho Chang發現，買他掃瞄儀的工業領域用戶很少再來採購更多機器，形成銷售困境；他想到人類預期壽命與財富雙雙增加，帶動醫療保健需求上升，很快決定聚焦牙科專用的小型3D掃瞄儀。

2008年推出的首款產品立刻熱銷。美迪特此後爆發性成長，目前銷售全球大約70個國家，包括美國和歐洲在內。根據12月進行的一項交易，這家總部在首爾的公司現在的估值約20億美元，幾乎是2019年Minho Chang出售部分股權時的4倍。

南韓道爾投資證券公司分析師Alex Park說：「以前沒有很多牙科診所負擔得起3D掃瞄儀。美迪特引進品質相近但價位較低的產品，推動使用量激增。」

美迪特先提供台式掃瞄儀，2018年又推出價格僅競爭同業一半的可攜式口內掃瞄儀，現在產品更多，在業界很有份量。該公司2021年營收較一年前增逾一倍到1,906億韓元（約1.52億美元），根據顧問公司Fact.MR的估計，3D牙科掃瞄器市場的規模到2027年時可達25億美元，遠高於2022年的15億美元。

對擁有麻省理工學院機械工程博士學位的Minho Chang而言，事業成功已轉換為財富，最近一次的股權銷售之後，彭博億萬富豪指數估計Minho Chang與親人的身價大約是8億美元。

營收 投資 汽車

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