競爭加劇促礦商擴張 鋰和鎳等EV電池原料恐供過於求

電動車電池材料的供應競爭加劇，廠商在鋰和鎳的需求疲軟之際仍砸大錢擴張。圖為Albemarle旗下鋰工廠的碳酸鋰。（美聯社）

日經報導，由於電動車 電池材料的供應競爭加劇，廠商在鋰和鎳需求疲軟之際仍砸大錢追求擴張，市場的供應短缺恐將轉為供應過剩。

生產鋰和鎳的礦商正支付額外成本，要生產更多精煉產品。中國金屬巨擘青山控股先前傳出已開始與數家煉銅廠談判，將轉移重心生產精煉鎳。澳洲 、阿根廷和巴西則增加新的鋰供應。

供應競爭加劇是因為西方國家希望取得非中國來源的原料，但這些原料的價格正在走軟，鋰價已自去年的每噸83,506美元跌到70,500美元，鎳價也自11月的30,254美元降至目前的29,800美元，遠低於去年3月「妖鎳期」的峰值48,000美元。

價格反映出市場對於電動車需求放緩的擔憂。全球最大車市中國去年12月結束了電動車購買補貼方案。經濟學家普遍預期，因為各國央行採取貨幣緊縮政策，全球經濟今年將減速。

特斯拉和福特等汽車製造商已調降電動車售價以搶市。今年之前，他們都還能將較高的原料成本轉嫁給顧客。

有交易商預測鋰價今年可能重摔到40,000美元，但礦商不為所動，因為市價目前仍遠高於他們的生產成本。澳洲鋰礦商Liontown Resources決定繼續在西澳推動Kathleen Valley新項目開發，自2024年供應福特汽車。

鋰供應商也努力提升加工能力，希望繞過稱霸能源密集型加工業的中國。他們大手筆投資 要價可能高達5億美元的轉化設施，自鋰礦石提取電動車電池用的碳酸鋰。全球最大鋰供應商Albemarle計劃在美國興建轉化設施，南韓的浦項也規劃在國內設廠，而中國同時積極投資國內外鋰資源，海外項目包括辛巴威和玻利維亞。

在鎳市，部分生產鎳冶煉中間產品如混合氫氧化鎳鈷（MHP）的公司也砸錢生產精煉鎳。MHP通常要加工成為硫酸鎳以製作電池。交易商說MHP目前供應過剩，價格低於用途更廣泛的鎳金屬。