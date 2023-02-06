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遊客回流 日飯店房價比疫前貴18%

編譯易起宇／綜合報導
由於國內外旅客增加和人手不足，日本飯店價格去年12月已漲到比疫情前同月高近20%。（歐新社）
由於國內外旅客增加和人手不足，日本飯店價格去年12月已漲到比疫情前同月高近20%。（歐新社）

在政府補助促進觀光和外國觀光客回流之際，日本飯店價格已在去年12月漲至比新冠疫情前同期還貴近20%，原因不只是觀光客變多，還有勞力短缺迫使部分飯店限制提供的客房數量。

日經新聞報導，美國飯店市場數據公司STR的數據顯示，日本去年12月的平均飯店房價為1萬7,127日圓（131美元），比11月上漲10.8%，也比2019年12月的平均價格高出18.4%。

這是日本飯店的平均價格連續第二個月高於2019年同期，但去年12月的年漲幅卻比11月多出15個百分點，即便入住率只有75%，還不及2019年同月的逾80%。

飯店價格飆漲的主因之一，是日本政府去年秋季放寬入境防疫限制後的旅客人數暴增。日本政府觀光局（JNTO）表示，去年12月入境的外國旅客人數為137萬人，已恢復到2019年同期的逾五成。

同時，政府的補貼、加上對海外新冠疫情的擔憂，也使日本民眾對出國旅遊興致缺缺，繼續在國內遊玩。

調查機構Morning Consult去年8月的調查指出，35%的日本受訪者表示不會再出國旅行，高於美國或中國大陸受訪者的比率14%，以及南韓的15%。聯合國世界旅遊組織的數據顯示，在疫情前，每年約2,000萬名日本公民會到海外旅遊，支出213億美元，成為全球第16大旅遊支出來源，如今這些支出可能轉向國內。

勞力短缺和能源價格上漲也已對飯店價格造成上漲壓力。東京一家飯店的主管表示：「因為人手不足，我們被迫把入住率控制在平常的八成，並且調漲房價，以確保獲利。」

日本飯店高房價可能不會太快降溫，因為即使在今年1月的傳統淡季，需求仍然十分強勁，日本政府1月10日重啟國旅補助方案，海外旅客也仍持續湧入，2月飯店需求預料將持續升高。

在新冠疫情之前，日本的飯店業者傾向著重在提高入住率，而非價格，但現在一些業者認為能藉由調漲房價，幫員工加薪並且維持財務穩定，情況也即將改變。

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