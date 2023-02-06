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美企狂買庫藏股 金額飆

編譯湯淑君／綜合報導
美企狂買庫藏股，可望提供美股有力支撐。（路透）
美企狂買庫藏股，可望提供美股有力支撐。（路透）

編譯湯淑君／綜合報導

美國企業1月宣布買回庫藏股的金額創同期新高紀錄，為2023年美股這波漲勢推波助瀾。

彭博資訊報導，畢潤宜公司（Birinyi Associates）的資料顯示，今年1月美企宣布買回自家股票的金額總計1,320億美元，是一年前的三倍多，並創下歷年最高1月紀錄，足足比兩年前寫下的先前最高紀錄高出15%。

跡象顯示，美企買回股票的需求與日俱增。摩根士丹利代客戶執行股票回購的交易員透露，上周買單增加5%，加上散戶進場和量化基金買盤助陣，提供美股有力支撐。標普500指數過去四周有三周收漲。

在聯準會（Fed）鍥而不捨升息下，經濟衰退疑慮升高，美企卻在此時大買自家股票，或許會被視為沒把錢花在刀口上，但卻給投資人帶來一絲安慰。

畢潤宜公司研究主管魯賓表示，在企業一片削減成本、裁員聲中，承諾買回庫藏股的消息令人鼓舞，如果確實貫徹執行，美股後市有撐。

雪佛龍（Chevron）砸750億美元買回自家股票，是1月宣布的庫藏股計畫中規模最大的，且占當月總額超過五成。即使扣掉雪佛龍，1月其餘買回金額仍有570億美元，先前只有三個年頭超越此數。

雪佛龍高調買回庫藏股引來批評，白宮呼籲獲利甚豐的石油公司把錢用來提高生產，而非犒賞股東。為勸阻企業買股，美國今年對買回庫藏股開徵1%的稅。

企業買回庫藏股出乎意料踴躍，且發生在表現平平的財報季。一種可能是企業領導人在經濟展望不明時，看不出現金有更好用途；也可能藉此展示對自家公司展望有信心，有別於以往經濟不景氣時，常減少買股、保有現金的做法。

去年在衰退疑雲籠罩下，美股標普500指數跌入熊市，企業卻加緊買回庫藏股，全年計畫買回金額達1.26兆美元，創新高。

美企宣布買回庫藏股金額。(資料來源:畢潤移公司)
美企宣布買回庫藏股金額。(資料來源:畢潤移公司)

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