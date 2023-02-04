歐元區綜合PMI 七個月最高

歐元區1月商業景氣重拾成長，顯示本季可能再次避免陷入經濟萎縮，甚至復甦步調可能加速。

史坦普全球（S&P Global）3日說，歐元區1月服務業與製造業綜合採購經理人指數 （PMI）升抵50.3，是七個月來最高，既優於12月的49.3，也比初估值50.2上修，更是去年6月來首度翻越50門檻。

50象徵景氣榮枯分界線，高於此門檻代表景氣擴張，低於此數意味景氣萎縮。1月服務業PMI從49.8升到50.8，也是去年7月來首次站上50。

史坦普全球首席經濟學家威廉 森說：「恢復商業產出成長，即使幅度很小，也是令人歡迎的消息，也顯示歐元區可能躲過一波衰退。」

歐洲統計局本周發布的數據顯示，去年第4季歐元區國內生產毛額（GDP）成長0.1%，避開衰退厄運，表現優於路透訪調經濟學家預測的萎縮0.1%。

威廉森說：「隨著物價壓力近幾個月來明顯降低，供應吃緊緩和，且近期能源市場顧慮因補貼、跌價和暖冬而減輕，企業信心也回升，強化未來數月景氣復甦動能將增強的希望。」但他警告，完全排除衰退風險還言之過早，「尤其利率 走高對經濟成長的影響尚未充分反映出來」。

另外，3日出爐的另一份報告顯示，歐元區12月的生產者物價指數（PPI）比11月挺升1.1%；年升幅24.6%，較11月的27.0%趨緩，但仍然高於預期，主因是耐久財價格變貴。

路透訪調經濟學家原先預測，12月PPI月增0.4%、年增22.5%。

能源價格更昂貴，月比上漲2.5%，年比更大漲48.6%，仍是推升PPI的主要驅動力，反映俄烏戰爭導致的供應問題未解。

剔除波動大的能源項目，則PPI月比下滑0.1%，年比升幅高12.3%也小於11月的13.2%。