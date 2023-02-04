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市場預期央行放鴿 恐太樂觀

編譯任中原／綜合報導
投資人大賭央行將更早停止升息，但一些專家認為市場這種看法可能並不成熟，反而產生反效果。（路透）
投資人大賭央行將更早停止升息，但一些專家認為市場這種看法可能並不成熟，反而產生反效果。（路透）

美、歐、英三大央行本周會議聲明及官員談話，被市場解讀成央行很可能在今年稍晚時同時暫停緊縮，使投資人大賭央行將更早停止升息，並降低對「最終」利率頂峰的預估水位。但一些專家認為市場這種看法可能並不成熟，甚至迫使央行必須把利率升到更高，維持更久，反而產生反效果。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周重申「通膨下降（disinflationary）」過程已經開始。鮑爾表示，利率仍須再升；但如果經濟與通膨演變符合預期，則Fed可能只需要「兩度」升息各1碼，利率便達到能使通膨續降所需水準。

英格蘭銀行2日在聲明中，已不再用「強力（forceful）」升息這個字眼；總裁貝利也表示，央行已「看到通膨轉向的第一道信號」。同日歐洲央行拉加德雖明示3月將再升息2碼，但對之後的狀況並未直接表示將再度升息，觀察家認為這是暗示緊縮立場已有所緩和。

加拿大央行上周升息1碼後，已率先表示接下來將「有條件暫停」升息，因為通膨已經轉向。

近日國際股債市牛氣沖天，顯然是在預先反應全球央行緊縮貨幣政策將在下半年反轉的利多。但國際貨幣基金（IMF）三位官員本周分別警告，各大央行必須推倒市場預期，並「下定決心」不會過早放鬆信用，否則將干冒經濟活動反彈，而使通膨再度急升的風險。

央行與市場對槓，絕非口水戰而已；市場希望能夠影響Fed決策，在今年內就降息

施羅德雪梨區經理人伍德表示，央行官員滿嘴硬話，然而緊縮政策一旦使經濟開始崩潰，則屆時不論通膨多高，市場都會預期央行改變路徑。

但多頭的作法反而可能迫使央行維持高利率更久，才能達成緊縮的目標。橋水機構創辦人達里歐表示，投資人應該相信鮑爾及Fed，這才是「最簡單、最安全的賭注」。

專家指出，一些市場人士認為只要出現衰退信號，央行立刻就會降息，但這只有當通膨處於低檔時才會發生。

1980年代之後，Fed從未在核心通膨率高於3%時降息，而ECB過去三次降息時核心通膨率都低於2%；但現在通膨超高，因此距離央行降息還遠得很。

央行 升息 降息

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