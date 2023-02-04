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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

恐歸零 亞馬遜雲端運算營收失色

編譯簡國帆／綜合報導

編譯簡國帆／綜合報導

亞馬遜在去年年底購物季的銷售優於預期，但雲端運算部門上季營收增幅大幅放慢，且未來幾季料將持續趨緩，亞馬遜也預估本季獲利最糟可能歸零，股價在美股3日早盤應聲重挫約4%。

亞馬遜在美股2日盤後公布，上季淨利比一年前銳減98%到2.78億美元，主因是一年前認列一筆近120億美元投資電動車業者Rivian的收益，導致基期提高；上季營業利益下滑22%至27億美元，營收則成長9%至1,492億美元，都高於市場預期，歸功於去年二度舉行Prime Day會員日活動、及感恩節周末業績的挹注。上季廣告事業銷售成長19%，但網路商店部門營收下滑2%。

至於亞馬遜的最大獲利引擎亞馬遜雲端運算部門（AWS），上季營收成長放慢到20%，遠不如一年前的40%，更是亞馬遜開始提供該部門表現以來最低，營業利益年增9%，也不如市場預期。

財務長歐拉夫斯基表示，「我們預期（雲端事業）成長率未來幾季將放慢」，「大家都試著縮減預算」，該公司已和撙節度日的客戶合作，藉由使用不同服務降低雲端成本。歐拉夫斯基也說，該公司也和其他人一樣，對消費者支出、以及人們會如何優先安排支出的前景感到不安；一些類別的消費者支出已擴大轉向平價品牌，家庭必需品的開支比重也提高。

亞馬遜也警告，本季營業利益最低可能歸零，預期將介於零到40億美元之間，預測上限也低於分析師預估，因為裁員省下的成本尚不足以彌補消費者和雲端客戶減少開支所造成的衝擊。

執行長傑西說：「短期而言，我們面臨不確定的經濟局面，但對長期機會還是相當樂觀」，「我們的第一要務大概就是降低成本。」預期本季淨銷售介於1,210億~1,260億美元，大致符合華爾街預期。

Insider Intelligence分析師利普斯曼指出，AWS營收減速比預期糟，意味亞馬遜未來幾季都無法仰賴這個事業部門拉抬營業利益。

亞馬遜 營收 雲端

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