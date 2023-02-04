廣告差 Google母公司Q4財報洩氣

Google母公司Alphabet上季營收和獲利均遜於市場預期，主要是數位廣告業務受經濟走緩的衝擊。（路透）【作者：季晶晶，日期：2023-02-04，數位典藏序號：20230203082629652】

編譯季晶晶／綜合報導

Google 母公司Alphabet去年第4季營收 和獲利均未達市場預期，主要是數位廣告業務受經濟走緩的衝擊，營收出現新冠疫情爆發初期至今首見下滑，雲端 服務部門營收成長速度也變慢。

Alphabet在美股2日盤後公布，上季營收760.5億美元，僅比一年前增加1%，且低於市場預期的765.3億美元；獲利136.2億美元，或每股盈餘1.05美元，遠低於一年前的206.4億美元或每股1.53美元，市場預估的每股盈餘是1.18美元。

旗下影音服務YouTube上季廣告收入持續減少，由一年前的86.3億美元下滑到79.6億美元，不如分析師預估的82.5億美元，年比降幅從前一季的2%擴大到8%，此部門受經濟放緩的衝擊比其他部門還大。Google的廣告銷售也從一年前的612億美元降至590億美元，低於預期的604.4億美元。雲端服務Google Cloud的營收73.2億美元，比一年前成長32%，但年增幅放緩，也低於市場預期。

上季關鍵指標「流量獲取成本」（TAC）為129.3億美元。Alphabet的營收減去流量獲取本後是631.2億美元，與一年前的619億美元相比並無太大成長。

執行長皮伽說：「我們正踏上重要征途，以持久方式重新設計成本結構，並在整個公司建立財務永續、充滿活力，持續發展的業務。」該公司最近宣布裁員12,000人，並縮減招聘規模。在稍後與分析舉行的電話會議上，Google商務長辛德勒表示，在充滿挑戰的經濟環境以及外匯不利因素影響銷售的情形下，廣告商的支出「回落」。

Investing.com資深分析師柯恩表示：「這家搜索引擎巨擘幾乎所有業務部門表現都低於預期，最重要的廣告搜索區塊也不例外。