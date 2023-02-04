蘋果失色 上季獲利衰退13%

由於iPhone、Mac和可穿戴裝置的銷量下滑比華爾街擔心的更嚴重，蘋果上季營收和獲利遜於市場預期。（路透）

蘋果 在美股2日盤後公布，年度第1季（止於去年12月底）淨利年減13.4%到約300億美元，每股盈餘1.88美元，不如市場預期，為近七年來首次低於分析師預期；營收 年減5.5%到1,172億美元，終結連14季成長，不如預期，且減幅是2016年9月來最大。

蘋果執行長庫克表示，上季財報受到三個因素影響：美元強勢、中國大陸工廠生產問題影響iPhone 14 Pro／Pro Max產量，以及整體環境充滿挑戰。亞太地區以外的所有主要地區營收都下滑，大中華區營收減少7%，也是匯率因素影響。

上季iPhone營收年減8.17%至657.8億美元，是2020年第3季以來首見營收衰減；Mac營收年減28.66%到77.4億美元，低於市場預估；穿戴裝置、家居和配件事業營收年減8.2%到134.8億美元；iPad營收年增29.66%至94億美元，超乎預期，原因是供應限制緩解，且新款iPad Pro上季推出，有比較基期之利。

服務事業營收年增6.4%至創新高的208億美元，超乎市場預期，調漲Apple Music和Apple TV月費帶來助益。另一亮點是iPhone、Mac、Apple Watch等產品的活躍裝置達到20億台里程碑，有利更多附加服務賺進營收。蘋果並未提供本季營收展望，但財務長梅斯特里表示，本季營收表現將與上季類似，推算蘋果本季營收可能約920億美元。

此外，蘋果執行長庫克2日回應分析師提問時，表示印度將是蘋果的「主要焦點」，希望當地能成為替代中國的生產基地，也能擔綱成長的動力來源；另外重申自豪成為台積電美國新廠最大客戶。

分析師關切晶片 法案，以及當「美國製造」晶片成本上升時，蘋果是否漲價應對，公司是否做過任何研究來衡量、彈性調整產品小幅價格上漲。庫克直言：「在這方面有經驗，不見得會如分析師所預期成本情況，目前還不知道（法案）最終情況，但我們是台積電在亞利桑那州的最大客戶。我很自豪能參與其中。」

庫克特別指出，蘋果在晶片上有競爭優勢，雖然短期市場有考驗。蘋果今年1月更新Mac產品線，發表全新搭載 M2 Pro 和 M2 Max晶片 的 MacBook Pro，相關晶片採用第二代5奈米製程技術，業界普遍預期是台積電自apple silicon計畫以來持續操刀。

庫克說，去年11月初到12月的多數時候，iPhone都受到供應鏈干擾，目前本季多數產品的供應情況都不錯。他說，蘋果會在各地打造產品，「我非常看好印度」、「印度對我們來說是很令人興奮的市場，也是主要焦點。我們更是重視這塊市場」。