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蘋果去年囊括智慧手機85%獲利 創iPhone問世以來最高

編譯林奇賢／綜合外電
Counterpoint數據顯示。蘋果公司2022年囊括全球85%的智慧手機獲利，創歷來新高。（路透）
Counterpoint數據顯示。蘋果公司2022年囊括全球85%的智慧手機獲利，創歷來新高。（路透）

最新數據顯示，蘋果公司2022年囊括全球智慧手機85%的獲利，創歷來新高，在去年的慘澹景氣中，表現優於競爭對手。

Counterpoint研究公司估計的數據顯示，全球智慧手機出貨量去年第4季年減18%至3.04億支，全年下滑12%至12億支，為2013年來最低。因此，去年全球智慧手機的營收也跟著減少9%至4,090億美元，是2017年來最低，但減幅比出貨量小，原因是主要OEM廠推出更多高階手機，使平均售價年增5%。

不過，蘋果去年智慧手機營收卻成長1%，占全球智慧手機市場的48%，出貨量占全球的18%，更包辦全球85%的智慧手機營業利益，這三項數字都是iPhone問世以來新高。

蘋果上季手機出貨量雖年減14%至7,000萬支，但表現相對優於競爭對手，反而還擠下三星電子（年減16%至5,830萬支），成為這段期間全球出貨量最高的手機品牌。

Counterpoint研究主管Jeff Fieldhack指出：「在熟練地處理生產問題後，蘋果比其他主要智慧手機品牌更能安度飽受經濟和地緣政治混亂影響的一年。iPhone Pro系列持續表現優異。要不是生產絕大多數Pro機款的鄭州廠，因疫情而爆發生產問題，iPhone的出貨占比可能還會更高。因此，一些Pro系列的交易量被延到今年1月。」

蘋果銷售的主要是高階手機，也較不受經濟和地緣政治不確定影響，從中受惠。Counterpoint研究主管Tarun Pathak指出，Android生態系也能看到這種趨勢，例如三星用折疊機搶攻高階手機市場，成為在前五大OEM廠中除蘋果之外，唯一手機營收成長1%的公司。

分析師也提醒，雖然中國解除清零政策，激起當地需求引領全球復甦的樂觀情緒，但未來展望的不確定性仍很高。

手機 蘋果 營收

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