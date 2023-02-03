PS 5狂賣 Sony調高獲利展望

Sony集團發布上季財報，獲利高於市場預期，旗下遊戲機PS 5銷量也創下開賣以來最好一季。（歐新社）

Sony集團2日發布上季財報，獲利高於市場預期，旗下遊戲機PlayStation 5（PS 5）銷量也創下開賣以來最好一季，Sony也因此調高全年獲利展望。

Sony 2日表示，年度第3季（去年10至12月的）營業利益為4,290億日圓（33.3億美元），高於市場預期的3,690億日圓；營收 則為3.4兆日圓。

該公司上季共售出710萬台PS 5，遠高於一年前的390萬台，並創下自2020年上市以來銷量最高的一季，訂閱服務PS Plus用戶數也比前一季回升，但與一年前相比則為持平。

Sony並預測，截至3月底止的本會計年度營業利益為1.18兆日圓（92億美元），高於先前預期的1.16兆日圓，主因是遊戲部門的強勁表現，PS 5今年度的預期銷量也從原先的1,800萬台調升至1,900萬台。

晨星投資 服務分析師伊藤和典表示：「在目前全球需求惡化的情勢下，Sony的獲利還能符合預期，讓人驚艷。這種動能可維持多長時間，將取決於PS 5遊戲機能出貨多少台。」

另一方面，Sony卻下調影像感測器部門的營收展望，從原先的1.44兆日圓調降為1.42兆日圓，營業利益預測維持不變。Sony是蘋果iPhone相機感測器供應商。

此外，Sony同日也宣布，副社長暨財務長十時裕樹4月起將升格為社長暨營運長，現任社長吉田憲一郎則將繼續擔任會長和執行長。這是該集團總裁職務五年來首見變動，而十時裕樹的晉升將加強Sony「雙雄掌舵」的管理結構。

現年58歲的十時表示，雖然供應鏈 相關風險仍尚未解決，但公司已大幅提升PS 5產量，應能安然滿足本季需求。十時裕樹於1987年加入Sony，主要從事財務工作，2001年帶頭設立Sony銀行。他在吉田憲一郎擔任So-net Entertainment（現為Sony Network Communication）總裁時，為他效力。