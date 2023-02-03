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三星新旗艦機 搶攻中國市場

編譯林奇賢／綜合報導

三星旗艦機Galaxy S23全系列正式對外亮相，共推出S23、S23+、S23 Ultra三款機種，盼高階手機需求能帶動今年三星旗艦機銷售成長達到雙位數百分比，儘管目前有跡象顯示全球智慧手機市場可能連續第二年萎縮。

三星於美國舊金山舉辦Galaxy Unpacked實體發表會上，發表S23全系列共三款手機，分別是S23 Ultra、S23+、S23，定價與去年的S22系列一樣，分別是1199美元、999美元、799美元。儘管三星致力於讓折疊機加入旗艦產品之列，但Galaxy S系列仍是iPhone最直接的挑戰者。

在破紀錄的智慧手機出貨衰減可能持續至2023年之際，三星表示，該公司透過聚焦於較高階的手機、同時在中國等國擴大市占，預料表現將比整個產業來得好。

去年全球智慧手機出貨量降幅為約10年來最大，但高階手機的市場表現較佳。

最頂規的S23 Ultra擁有6.8吋大螢幕，透過新一代康寧Gorilla Glass Victus 2，讓螢幕更加堅固，同時導入2億畫素的廣角鏡頭當主鏡頭，最高可達100倍數位變焦的功能。這款手機處理器則是高通的驍龍8 Gen 2，並搭載5000毫安時（mAh）大電量電池。

三星表示，美國地區的消費者1日可以預購，17日開始出貨。

手機 三星 舊金山

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