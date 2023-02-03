天然氣需求增 殼牌去年賺近400億

歐洲最大石油 及天然氣 公司殼牌（Shell）去年獲利逼近400億美元，刷新歷來最高紀錄，歸功於天然氣業務表現強勁，提振了去年第4季表現，成為最新一家去年獲利破紀錄的石油公司。

殼牌2日表示，2022年第4季經調整後獲利為98億美元，遠高於分析師預期的80億美元，改寫該公司歷來單季次高金額，並帶動調整後全年獲利年比勁揚逾一倍，攀至399億美元，超越此前最高紀錄2008年的284億美元。

這些獲利將近60%來自其規模龐大的液化天然氣（LNG）部門。俄羅斯切斷輸歐管線，已帶動全球LNG需求激增，殼牌等業者在LNG市場優先地位，成為在能源短缺期促成交易的主要優勢。

拜能源價格飆升所賜，殼牌及美國同業已擺脫新冠疫情初期的虧損局面，獲利迅速回升。

殼牌已利用其資產負債表來確保長期LNG供應，並最大程度提高利潤，以應對強勁的需求。

華爾街 日報指出，美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）和埃克森美孚（Exxon Mobil），去年也交出相當亮眼的成績單，全年獲利雙雙締新猷，如今再加上殼牌，全球三大石油集團去年總計狂賺逾1,320億美元。

這也是殼牌新執行長薩萬（Wael Sawan）元旦上任來首張成績單。