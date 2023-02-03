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跟美走 歐、英升息2碼

編譯任中原、湯淑君／綜合報導
歐洲央行打算在3月時再升息2碼。（路透）
歐洲央行打算在3月時再升息2碼。（路透）

歐洲央行（ECB）與英國央行（BoE）2日同步提高利率2碼，升息幅度比前一日宣布提高利率1碼（0.25個百分點）的美國聯準會（Fed）猶有過之。但歐洲央行打算在3月時再升息2碼，英國央行則暗示這波升息循環可能已近尾聲。

歐洲央行決策會議決定，再度提高三項主要利率各2碼，符合市場預期；其中最重要的存款利率提高到2.50%，為2008年來高點；從去年7月開始升息以來，ECB已累積升息3個百分點（12碼）。ECB並明示下個月將再升2碼。

ECB會後聲明中指出：「決策委員會將維持以穩定的速度大幅升息的路徑。委員會打算在3月會議時再升息2碼，之後將評估後續的貨幣政策路徑」。

主要再融資操作（MRO）利率也提高2碼到3.00%，邊際貸款便利（MLF）利率提高到3.25%。

凱投集團首席歐洲經濟學者坎寧漢表示，「我們現在認為歐元區經濟表現強韌，而核心通膨居高不下，因此預期ECB在3月會議時還會再升2碼，之後兩次會議再各升息1碼，使利率達到3.5%頂峰。

歐洲央行總裁拉加德2日表示，歐元區的經濟成長和通膨前景面臨的風險已變得更平衡，經...
歐洲央行總裁拉加德2日表示，歐元區的經濟成長和通膨前景面臨的風險已變得更平衡，經濟比預期更具韌性，但下個月再升息2碼的機率很高，且可能繼續升下去。 (路透)

同日，英國央行九位利率決策官員以7票對2票之差，決議把基準利率從3.5%提高到4.0%，是2008年來最高水準。此決定與大多數經濟學家和市場投資人的預期相符。這是BoE連續第十次升息，不同的是，這次在政策聲明中不再承諾必要時會繼續「強力」升息，另外也表示通膨或許已經觸頂。

央行表示，自2021年12月啟動緊縮循環至今，一連串升息對經濟的衝擊可能日益顯著。貨幣政策委員會（MPC）發布聲明說：「如果證據顯示壓力持續不輟，那麼進一步收緊貨幣政策將有必要。」言下之意是說，英國央行這波升息循環可能已近尾聲。

英國央行預測，通膨率將在明年第2季降到低於2%的目標，但警告勞動市場壓力和核心通膨若高於預期，通膨展望仍可能受制於上行風險。此外，英國仍步向衰退，但衰退幅度可能比11月時的預測「短淺許多」，主要拜能源價格滑落和市場利率預期降低之賜。央行如今預測2023年英國國內生產毛額（GDP）可能萎縮0.5%，比原估萎縮1.5%輕微；這波衰退可能持續五季。

英國央行（BoE）2日提高基準利率0.5個百分點至4%，與市場預期相符。 (...
英國央行（BoE）2日提高基準利率0.5個百分點至4%，與市場預期相符。 (美聯社)

升息 央行 利率

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