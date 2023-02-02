南韓1月通膨率意外攀升 韓元躍升1.3%

南韓1月通膨率攀升至三個月高點。（歐新社）

南韓 1月通膨率攀升至三個月高點，在市場認為央行 即將結束升息 循環之際，又再留下央行進一步緊縮貨幣政策的可能性，韓元兌美元匯率2日盤中應聲躍升1.3%，升幅為三周來最大。

南韓1月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升5.2%，升幅超過去年12月的5%，也高於經濟學家預估的5%，且是去年10月來最高。1月CPI月比則挺升0.8%，也高於預期。

1月不計波動較大的食品和能源價格的核心CPI，年比上揚4.1%，升幅與去年12月相同。企劃財政部表示，上月通膨升高主要是暫時性因素影響，包括電費上漲，天候不利推升菜價、還有一輪強勁的例行年度漲價。

南韓央行表示，2月通膨率可能維持在約5%，因若中國大陸經濟解封拉抬需求，國際商品價格上漲壓力可能加重。

南韓央行上月升息1碼至3.5%，提高基準利率至2008年來最高水準，市場認為央行升息循環即將告終，但居高不下的通膨，仍促使央行總裁李昌鏞上月警告，市場不該貿然認為緊縮循環已結束。

南韓央行結束升息的可能性仍在，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾的發言暗示態度轉鴿，刺激韓元兌美元2日盤中強升1.3%至1,216.30韓元兌1美元，引領新興亞洲貨幣匯率走高。