銀價漲勢比金價猛 為何這對全球經濟是吉兆？

過去三個月來，銀價漲得比金價猛。示意圖。（歐新社）

過去三個月來，銀價漲得比金價 猛，基於白銀兼具貴金屬和工業用金屬的特性，後市持續看漲，這對全球經濟是一大吉兆。

巴隆周刊（Barron's）報導，去年10月31日至今年1月31日期間，紐約商品交易所（Comex）白銀期貨價格漲幅將近25%，比同時期金價將近19%的漲幅還要大。

DataTrek Research共同創辦人柯拉斯表示，投資 人積極做多白銀，顯示樂觀看待2023年全球經濟成長展望。

柯拉斯指出，白銀主要是工業用金屬，不像黃金主要用於投資和珠寶首飾，所以銀價表現凌駕金價，反映出市場人士預期今年全球經濟情況將優於2022年中時的預期，主因是受中國撤除「清零」防疫封控、經濟解封重啟鼓舞，而這將成為今年頭幾個月的「核心投資主題」。

受大陸經濟重啟可望助長需求激勵，原油價 格一度漲上11月來最高；許多工業金屬也已大漲，Comex銅價和鐵礦砂期貨1月漲幅各漲將近11%。

Permanent系列基金總裁兼投資組合經理人庫吉諾認為，銀價這三個月漲勢比金價凌厲，主要反映中國及其他經濟體復甦、可望助長未來工業用途需求的展望。此外，白銀需求看俏，不只局限於營建和科技等傳統工業需求，全球轉型至乾淨能源和電動車等相關產品同樣也推升需求。

ATAC系列基金投資組合經理人賈耶迪里說，新興市場表現出色、美國非必需性消費股領漲、成長增強和房市回升期望觸動木材等商品勁漲，在在顯示全球承擔風險氣氛已轉濃。

綜合以上因素，今年來工業金屬行情紛紛上漲，兼具工業金屬和貴金屬雙重身分的白銀不漲也難。Comex白銀期貨1日以每英兩23.609美元收盤。

Monetary Metals執行長韋納則認為，銀價和金價近來走高，是因為美元可能持續貶值。過去三個月來，金價和銀價上漲的同時，ICE美元指數跌逾8%。

庫吉諾預期，在眾多利多因素支撐下，銀價可能「輕鬆漲到30美元以上」。但他也警告，萬一全球或美國經濟陷入衰退，則可能跌到10幾美元。