鮑爾稱對抗通膨有進展 風險資產大漲 美元探9個月谷底

鮑爾對金融情勢寬鬆的情況似不以為意，投資人認為「為市場開了綠燈，不必再認為是在跟Fed做對」。（路透）

亞洲和新興市場 在內的風險資產周四跟進美股漲勢，因聯準會（Fed）主席鮑爾 認可對抗通膨已有成效，投資人風險胃口大開，扮演避險角色的美元則繼續下跌。

MSCI除日本外亞太指數 大漲0.8%，日本日經225指數漲0.4%。MSCI新興市場股價指數大漲，今年來漲勢達到10%。

現貨金價周四延續前一日1.2%漲勢，亞洲早盤再漲0.2%至 1,955.09美元，逼近9個月來最高價位。銅價則自三周來谷底反彈，最高上漲1.2%至每公噸9,195美元。

市場從鮑爾記者會談話嗅出鴿調，史坦普500指數和那斯達克綜合指數周三分別大漲1.1%和2.0%。

Thonrburg 投資管理公司董事總經理 Ali Hassan 表示，鮑爾對金融情勢寬鬆的情況似不以為意，「為市場開了綠燈，不必再認為是在跟Fed做對」。

在外匯市場，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至100.802，再探九個月來谷底。歐元兌日圓升值0.2%至 1.1011，日圓兌美元升值0.2%至128.65。

韓元勁升1.2%，也率MSCI新興市場貨幣指數大漲至去年4月來最高水準。

品浩（Pimco） 預料，由於對全球經濟衰退的顧慮減輕以及通

膨放緩導致美元的避險吸引力下降，美元近期走軟趨勢看不到盡頭。澳洲國民銀行認為，Fed這次會議並未改變市場認為今年內會轉而降息的看法，美元第1季勢將繼續走貶。